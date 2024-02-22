Yol kenarında ölü bulunmuştu yeni detaylar ortaya çıktı

D-650 kara yolu Alifuatpaşa mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Erkan Arman (52) alkollü eğlence mekanından çıktıktan bir süre sonra aracının önünde hareketsiz şekilde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde Arman’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Arman’ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi’ne gönderildi.
Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi’nde saatçilik yaptığı öğrenilen Erkan Arman’ın gittiği alkollü eğlence mekanında kavgaya karıştığı iddiası cinayet şüphesini arttırdı. Aracının önünde ölü bulunan ve vücudunda darp izleri olan Arman’ın ölümüne ilişkin polis ekiplerince başlatılan inceleme sürüyor. Arman, Erenler ilçesi Merkez Mahallesi Merkez Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.