Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kocaeli'de aday tanıtım toplantısına katıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Babacan, "Bu seçimden çıkacak netice, sandıklardan çıkacak netice hükümete bir şeyler söyleyecek. Şu andaki iktidar bu sandıktan bir mesaj alacak" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kocaeli'de aday tanıtım toplantısına katıldı mask
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kocaeli'de aday tanıtım toplantısına katıldı
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kocaeli'de aday tanıtım toplantısına katıldı
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bu seçimden çıkacak netice, sandıklardan çıkacak netice hükümete bir şeyler söyleyecek. Şu andaki iktidar bu sandıktan bir mesaj alacak." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kocaeli'de aday tanıtım toplantısına katıldı

Babacan, İzmit'teki bir otelde partisinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Merkez Bankasının bağımsız karar alması gerektiğini ekonominin başına geçtiği günden bu yana tekrar ettiğini belirterek, Merkez Bankasının bağımsız olduğu dönemlerde Türkiye'de enflasyon ve faizin düşük seyrettiğini söyledi.

Bazı muhalefet partilerinin sözcülerini dinlerken hicap duyduğunu dile getiren Babacan, muhalefet etmeyi bir kazanç kapısı olarak görenlerin, işine geldiğinde şiddete karşı çıkan işine geldiğinde yumruğu savurmak için yarışanların, ezber konuşan, ezber düşünen muhalefetin de bu ülkeye verebileceği hiçbir şey olmadığını kaydetti.

Ali Babacan, parti olarak iki şeyi ısrarla söylediklerine dikkati çekerek, "Ne diyoruz? 'Biz iyi yönetiriz' diyoruz, 'Biz temiz yönetiriz.' diyoruz. Kocaeli'yi layık olduğu gibi, demokrasiyle adaletle ve tertemiz yöneteceğimizi apaçık belgelerle ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kocaeli'de aday tanıtım toplantısına katıldı

Diğer partilerin belediyecilikten rant, kendilerinin ise hizmet anladığını söyleyen Babacan, şöyle devam etti:

"Bu seçim sadece bir belediye seçiminden ibaret değil. Bu seçim aynı zamanda vatandaşlarımızın mevcut hükümete güven duyup duymadığının bir göstergesi. Yani bu seçim aynı zamanda bir güven oylaması. Bu seçimden çıkacak netice, sandıklardan çıkacak netice hükümete bir şeyler söyleyecek. Şu andaki iktidar bu sandıktan bir mesaj alacak. Acaba halk benden memnun mu yoksa yanlış mı yapıyorum bunu anlamaya çalışacak. Dolayısıyla bu seçimler merkezi hükümete bir ihtarda bulunmak için merkezi hükümeti uyarmak için de çok önemli fırsat. Bu seçimler hükümete, iktidara bir sarı kart gösterme seçimi. Hep beraber şu sarı kartı göstereceğiz inşallah."

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kocaeli'de aday tanıtım toplantısına katıldı

Partisinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ensar Baturman'ı yanına çağıran Babacan, " Ankara'da ilan etmiştik, elini de kaldırmıştık ama Kocaeli’de de teşkilatımızla buluşmak istedik. Evet, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, İsmail Ensar Baturman. Kendisi genç bir avukat arkadaşımız. İstanbul’da Beşiktaş ilçemizde görevliydi, sonrasında Kocaeli’ye, memleketine geri döndü. Kartepe'de ikamet ediyor. Hizmet etmek için burada." diye konuştu.

Program, Babacan ile adayların birlikte fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

Daha sonra seçim otobüsüyle Derince, Körfez, Dilovası, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerini gezen Babacan, ziyaretleri sırasında esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan Babacan, partisinin Dilovası ve Darıca ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Kaynak: AA

# ali babacan, deva partisi, Kocaeli, başkan, Büyükşehir, İzmit, parti, Ankara, Türkiye, hizmet

22 Şub 2024 - 23:46 AA Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.366.972 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

KURUÇEŞME SEYİRPORT KAFEYE ELEMANLAR ARANIYOR

İzmit – Kuruçeşme, Akpınar mahallesinde açılışını yapacağımız SEYİRPORT kafemize; *LAHMACUN – PİDE USTASI, *AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI, *BARİSTA ve GARS...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kocaeli'de aday tanıtım toplantısına katıldı mask
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kocaeli'de aday tanıtım toplantısına katıldı
Belediye başkan adayı gibi muhtar adayı Meclis üyeliğinden istifa etti muhtarlığa aday oldu mask
Belediye başkan adayı gibi muhtar adayı Meclis üyeliğinden istifa etti muhtarlığa aday oldu
Tutuş: Bahane değil, icraat üreteceğiz mask
Tutuş: Bahane değil, icraat üreteceğiz
Kocaman, “Emeğin başarıya dönüştüğü yerdir KARMEK” mask
Kocaman, “Emeğin başarıya dönüştüğü yerdir KARMEK”
Kocaman: “İşte benim kızım” mask
Kocaman: “İşte benim kızım”
Çiftçi: Sinopluların birlik ve beraberlik gecesine katıldı mask
Çiftçi: Sinopluların birlik ve beraberlik gecesine katıldı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL