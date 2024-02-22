Yahya Kaptanlılar yüksek sesten rahatsız! O mekan için Hürriyet'e seslendiler

İşletmenin haftanın 6 günü canlı müzik yaptığını söyleyen bölge sakinleri, “Canlı müziğin ses desibelini aşması nedeniyle defalarca şikayet edilen mekan gidip canlı müzik ruhsatı aldı. Ama ruhsatta bir canlı müzik desibel sınırı koyuldu. Ancak asla bir sınıra uyulmuyor. Gece saat 01.00’e kadar canlı müzik ile insanları rahatsız ediyor ve uyumamızı engelliyor.
HÜRRİYET NE YAPACAK?
Bu konuda İzmit Belediyesine defalarca şikayet ettik ama sadece gelip uyarıp gidiyorlar. Belediye ruhsatı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü verdiğini ve kendilerinin sadece uyarı yapabileceğini söylüyor. Mekanda çalışan bazı işçiler bize “Biz ruhsattaki ses desibeline uyarsak dışarı hiç ses gitmiyor ama gece sesi çok açıyoruz ki içenler daha gaza gelsin daha çok alkol satışı yapalım” dediler. Gerçekten kimin doğru söylediğine bakmıyoruz. Sadece şunu bilmek istiyoruz Fatma Kaplan Hürriyet’e en çok oyu veren biz Yahya Kaptanlıların bir kısmını rahatsız eden bu ses kirliliğine karşı bir şey yapılacak mı yoksa yapılmayacak mı? En çok merak ettiğimiz bu” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Zabıta Haklı - Belediye görevlileri doğru söylemiş Ses desibelini kontrol eden çevre ve şehircilik il müdürlüğü dür yanlış yere şikayet ediyorsunuz
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.