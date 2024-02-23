İzmit sinemalarında bu hafta: 5 yeni film seyircinin beğenisine sunuluyor

Celal ile Ceren filmi ile vatandaşları güldüren Şahan Gökbakar, yine bir aşk komedisi olan Erdal ile Ece ile seyirci karşısına çıkıyor. Gökbakar’a bu kez başrolde Seda Türkmen eşlik ediyor. İzmit sinemalarında bu hafta vizyona girecek filmler ve konuları şöyle:

ERDAL İLE ECE

Yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar’ın oturduğu, bir evlilik ve aşk komedisi olan “Erdal ile Ece” filminin başrollerinde Şahan Gökbakar ve Seda Türkmen yer alıyor. Film, günümüz evlilik ilişkilerinde sıkça karşılaşılan acı tatlı çatışmaları ve bu sırada ortaya çıkan olayları mizahi bir dille ele alıyor. Oto sanayide kuzeni Oğuz ile birlikte araç kaplama ve modifiye işleriyle uğraşan Erdal ile kurumsal bir şirkette yönetici olarak çalışan Ece uzun yıllardır birlikte olan evli bir çifttir. Film Symbol AVM, 41 Burda AVM, Ncity AVM ve Arastapark AVM’de vizyona girecek.

OYUNCAKLAR FİRARDA

Rap yıldızı olmak isteyen oyuncak bir köpek ve kendini şövalye zanneden oyuncu bir kukla, oyuncaklar firarda ile şehrin yeni kahramanları oluyor. Hayal gücünün sınır tanımadığı bu gerçek kahramanlık ve dostluk filmi Don Kişot’tan da ilham alınarak yazıldı. Hayalperest kukla Don’un tek isteği bir kez olsun soytarı değil kahraman olmaktır. Arkadaşlarından ayrılarak Central Park’ta yeni macera arayışlarına girdiğinde karşısına rap söyleyen oyuncak köpek DJ Doggy Dog çıkar. Birbirine tamamen zıt olan bu iki karakter bir şekilde anlaşmayı başarıp ortadan gizemli bir şekilde kaybolan oyuncakları kurtarabilecekler midir? Film Symbol AVM, 41 Burda AVM ve Arastapark AVM’de sinemaseverle buluşacak.

HAYATLA BARIŞ

Hayatla Barış, küçükken geçirdiği kaza nedeniyle engelli olmasına rağmen bu durumun hayatını engellemesine izin vermeyen Barış Telli’nin yaşadıklarına odaklanıyor. Geçirdiği kaza sonucu sağ bacağını kaybeden Barış Telli, yıllar içinden tenisten atletizme, sporun birçok alanında Türkiye rekoru kırdı. Ampute Futbol Milli Takımı’nda sayısız şampiyonluklar, gol krallıkları kazanan Barış Telli, zamanla “Ampute Messi” olarak anılmaya başladı. Yönetmen koltuğunda Ekin Pandır’ın oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Taner Ölmez, Nazan Kesel ve Bülent İnal yer alıyor. Film Symbol AVM, 41 Burda AVM, Ncity AVM ve Arastapark AVM’de gösterime girecek.

RİTÜEL

Grace’in hayatı, beklenmedik bir telefonla altüst olur. Telefonda rahip olan erkek kardeşinin intihar ettiği söylenir. Grace, kardeşinin şüpheli ölümünün arkasında ne olduğunu öğrenmek ister ve İskoçya’daki Mount Savior Manastırı’na gider. Kilisenin, kardeşinin ölümüyle ilgili anlattıklarına güvenmeyen Grace, gerçekte ne olduğunu araştırmaya başlar. Bu süreçte kendi geçmişiyle ilgili rahatsız edici bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalan Grace, araştırmasını ilerlettikçe bir cinayet ve yaşanan gizemli olayları keşfeder. Yönetmenliğini Christopher Smith’in yaptığı filmde Jena Malone, Danny Huston ve Ian Pirie oynuyor. Film Symbol AVM, 41 Burda AVM, Ncity AVM ve Arastapark AVM’de izlenebilecek.

İLGİ ALANI

İlgi Alanı, Auschwitz kampının yanında aileleri için ideal bir yaşam kurmaya çalışan kampın komutanı Rudolf Höss ve eşi Hedwig’in hikayesini konu ediyor. Auschwitz’in komutanı Rudolf Höss ve eşi Hedwig, aileleri için en ideal hayatı inşa etmek ister. Bu amaçla kampın bitişiğindeki bir evi, kendileri için mükemmel bir hale getirirler ve çocuklarının yanı sıra hizmetkarlarıyla rüya gibi bir hayat yaşarlar. Ancak onların ölüm kampının duvarlarına bakan evleri, tren rayları ile gaz odalarının arasındadır. Jonathan Glazer’ın yönetmenliğini üstlendiği filmde Sandra Hüller, Ralph Herforth, Christian Friedel hünerlerini sergiledi. Yavuz SOLMAZ