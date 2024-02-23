Ali Şirin bağımsız meclis üyesi adayı

Başvurusunu ilçe seçim kuruluna yapan Şirin, burada neden aday olduğunu ile ilgili açıklama yaptı. Şirin, “Doğduğumuz büyüdüğümüz şehrin gelişiminde sorunlarının çözümünde mevcut meclis üyelerinin yetersiz kalmasına ve hayal, hedef ortaya koyamamasına çözümü basit konuların bile yeri geldiğinde sorunlar yumağına dönüşmesine artık dur demek gerekiyordu. Yerel meclislerde karar alınırken sürekli parti grupları üzerinden ortak karar alınıyor. Burada insanlar özgür iradeleri ile yaşadıkları yerelin sorunlarını dile getiremiyor” dedi.
SÖZ MECLİSTEN İÇERİ
Seçim mottosu “İçinizden biri, söz meclisten içeri” olan Ali Şirin, eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in “Memleket meseleleri bir parkta oturarak halledilseydi, çok büyük bir park yaptırır hep beraber içinde otururduk.” Sözlerine atıfta bulundu. Şirin, “Kahve köşelerinde eleştirerek gereken hizmetin ve kalitenin gelmeyeceğini geç de olsa anladık. Girdiğim yol zor ama tüm komşularımın bize destek verdiğini biliyorum. Muhtarlığın bir mahalleye, mecliste olmanın ise tüm şehre hizmet etme imkanı vereceğini söyleyen Şirin seksen binin üzerinde seçmeni olan kentin tümünün oylarına ve gönüllerine girmeye talibim” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.