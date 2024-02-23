Ali Şirin bağımsız meclis üyesi adayı

Başvurusunu ilçe seçim kuruluna yapan Şirin, burada neden aday olduğunu ile ilgili açıklama yaptı. Şirin, “Doğduğumuz büyüdüğümüz şehrin gelişiminde sorunlarının çözümünde mevcut meclis üyelerinin yetersiz kalmasına ve hayal, hedef ortaya koyamamasına çözümü basit konuların bile yeri geldiğinde sorunlar yumağına dönüşmesine artık dur demek gerekiyordu. Yerel meclislerde karar alınırken sürekli parti grupları üzerinden ortak karar alınıyor. Burada insanlar özgür iradeleri ile yaşadıkları yerelin sorunlarını dile getiremiyor” dedi.

SÖZ MECLİSTEN İÇERİ

Seçim mottosu “İçinizden biri, söz meclisten içeri” olan Ali Şirin, eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in “Memleket meseleleri bir parkta oturarak halledilseydi, çok büyük bir park yaptırır hep beraber içinde otururduk.” Sözlerine atıfta bulundu. Şirin, “Kahve köşelerinde eleştirerek gereken hizmetin ve kalitenin gelmeyeceğini geç de olsa anladık. Girdiğim yol zor ama tüm komşularımın bize destek verdiğini biliyorum. Muhtarlığın bir mahalleye, mecliste olmanın ise tüm şehre hizmet etme imkanı vereceğini söyleyen Şirin seksen binin üzerinde seçmeni olan kentin tümünün oylarına ve gönüllerine girmeye talibim” dedi.