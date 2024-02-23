Üst düzey atamalar Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Adalet Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım, Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne senarist-yapımcı Birol Güven atandı.
Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yapılan atamalar şöyle:
Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Hursit Yıldırım
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Baskanlığına Ahmet Türkoğlu
MASAK Başkanlığına Hasan Kaymak,
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne Ekrem Candan,
TCDD Genel Müdürlüğüne Veysi Kurt
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.