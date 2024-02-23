Sönmezoğlu yeniden Kocaeli İl Müftüsü oldu

Yeni atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan atama kararına göre, Kocaeli İl Müftülüğüne Mehmet Sönmezoğlu atandı. Mehmet Sönmezoğlu daha önce Kocaeli Müftüsü ve Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü olarak görev yapmıştı.

1963 Düzce’de doğumlu olan Sönmezoğlu, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yükseköğrenimini tamamladı. 2008-2009’da Malatya İl Müftülüğü, 2010-2015’de Kocaeli İl Müftülüğü, 2015-2016’da Başkanlık Vaizliği, Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Kurucu Müdürlüğü yaptı. Mehmet Sönmezoğlu, evli ve iki çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmekte.

Kaynak: Haber Merkezi