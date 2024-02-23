Köpeği öldürüp beraat eden kasabın evinin önünde hayvan severlerden protesto

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde çocuğunu ısırdığı gerekçesiyle sokak köpeğini tüfekle vurarak öldüren ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya ile bağlantısını kestim" ifadelerini kullanan Orçun Maviş’in yargılandığı davada karar açıklanmıştı. Cumhuriyet savcısı, sanığın suçunun sabit olması sebebiyle 6 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Hakim ise sanığın kusurunun bulunmaması, eylemin zorunluluk hali içinde kalması sebebiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

EVİNİN ÖNÜNDE PROTESTO

Orçun Maviş’in yargılandığı davadan beraat etmesi sonrası hayvan severler evinin önüne giderek kararı protesto etti. Orçun Maviş ise o anları şu sözlerle sosyal medya hesabından paylaştı: Zavallı zihniyet. Beni protestoya gelmişler polis eşliğinde. İndim aşağıya Orçun Maviş burada, bir derdi olan söylesin dedim. Hemen polis bey müdahale eder misiniz. Başta çocuklar olmak üzere o kadar insan öldürdü başıboş itler. Hiç birinde toplandılar mı? Hayır.”

Kaynak: Haber Merkezi