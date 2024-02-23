Çikolata Fiyatlarına Rekor Zam Yolda!

Çikolata yapımının temel taşı kakao fiyatları 46 yılın rekor seviyesine ulaştı. Kakao fiyatlarını tırmandıran nedenlerin başında iklim krizinin neden olduğu El Nino geliyor. Rekor seviyeye ulaşan kakao fiyatlarının bu sene rekor bir şekilde tüketiciye yansıması bekleniyor.

Habertürk'ten İrem Kuşoğlu'nun haberine göre Afrika'daki kakao çekirdeği değer zincirinde yaklaşık 529 milyon dolarlık bir kayba neden olabilir.

FİRMALAR UYARDI: ZAM GELEBİLİR!

2024 yılının bu fiyatların her geçen gün rekor kırarak artacağı bir yıl olması da muhtemel.

Kakao üretimi daha çok Fildişi Sahili ve Gana'daki Batı Afrika kıyılarında yoğunlaşıyor. Buradaki çiftçiler dünyadaki kakao çekirdeklerinin yaklaşık yüzde 60'ını üretiyor ve bunlar çikolata yapmak için daha sonra Avrupa, Amerika ve Asya'da satılıyor.

Mondelez ve Nestle gibi firmalar da daha fazla fiyat artışının geleceği konusunda herkesi uyarırken, eş zamanlı bir yükselişin şekerleme maliyetlerini genel olarak da artırdığı belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi