Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Türkiye'ye Avrupa Halter Şampiyonası'nda 24 madalya

ABONE OL Google News Sayfamız

Bulgaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Halter Şampiyonası'nı milli sporcular; 5 altın, 8 gümüş, 11 bronz olmak üzere toplam 24 madalyayla tamamlarken, takım halinde kadınlarda ikinci, erkeklerde ise üçüncü oldu.

Türkiye'ye Avrupa Halter Şampiyonası'nda 24 madalya mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Geçen yıl Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda toplam 22 madalyayla kazanan milliler, Bulgaristan'da bu rakamı 24'e taşıyarak başarı çıtasını yükseltmeyi bildi.

Başkent Sofya'da 12-20 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlılar, 10'ar erkek ve kadın sporcuyla madalya mücadelesi verdi.

Şampiyonanın ilk günü kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş, 2 altın ve 1 gümüş madalyayla Avrupa şampiyonu oldu. Cansu Bektaş, koparmada 75 kiloyla altın, silkmede 88 kiloyla gümüş madalya elde ederken, toplamda ise 163 kiloyla 23 yaş altı Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanıp, üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Aynı sıklette milli halterci Gamze Altun, silkmede 92 kiloyla 23 yaş altı Avrupa rekoru kırarak altın madalya alırken, koparmada 65 kiloyla beşinci oldu, toplamda da 157 kiloyla gümüş madalyaya uzandı.

Şampiyonanın ilk gün mücadelelerinde kadınlar 49 kiloda ikiz kardeşlerden Duygu Alıcı, koparmada gümüş madalya elde etti.

Organizasyonda ikinci gün kadınlar 55 kiloda ikiz kardeşlerden Burcu Alıcı, koparmada 85 kilo, silkmede de 105 kiloluk dereceleriyle 2 bronz madalya kazandı.

Şampiyonanın beşinci günü kadınlar 64 kiloda Aysel Özkan, koparmada 98 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya elde etti. Şampiyonanın yedinci gününde kadınlar 81 kiloda milli haltercilerden Dilara Narin, silkmede 125, toplamda da 222 kiloyla 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Sekizinci günde, büyükler kategorisinde Avrupa'da ilk kez yarışan ve Türkiye'nin bu şampiyonaya katılan en genç sporcusu olan 17 yaşındaki Büşra Çan, 87 kilo müsabakasında silkmede 127 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyaya ulaştı.

Organizasyonun son günü kadınlar +87 kiloda podyuma çıkan 18 yaşındaki Fatmagül Çevik, büyüklerde ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda silkmede 131 kilo, toplamda da 238 kiloyla Avrupa üçüncüsü olarak 2 bronz madalya kazandı.

Sofya'daki Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadın milli sporcular; 3 altın, 3 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 14 madalya kazanarak takım halinde ikincilik kupasını da kaldırdı.

ERKEKLERDE MUAMMER ŞAHİN VE KAAN KAHRİMAN'DAN ALTIN MADALYA

Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkek milli takımının altın madalyaları Muammer Şahin ve Kaan Kahriman'dan geldi.

Şampiyonanın ikinci gününde 55 kiloda Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalyaya uzanırken, Avrupa şampiyonalarındaki ilk birinciliğini kazandı.

Şampiyonanın üçüncü günü 67 kiloda Kaan Kahriman, koparmada 142 kiloluk kaldırışıyla altın, 168 kilo silkmede bronz, toplamda ise 310 kiloyla gümüş madalyaların sahibi oldu. Kaan ile aynı sıklette yarışan Ferdi Hardal ise silkmede 169 kiloluk kaldırışıyla gümüş, toplamda ise 304 kiloyla bronz madalyaya ulaştı.

Dördüncü gün podyuma çıkan milli sporculardan 73 kiloda Muhammed Furkan Özbek, silkmede 186 kilo ve toplamda 336 kiloyla 2 gümüş madalya kazandı. Bu sıklette Yusuf Fehmi Genç ise silkmede 184 kiloyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın sekizinci günü 109 kilo silkmede Onur Demirci, 207 kiloluk kaldırışıyla ikinci sırayı aldı.

Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı erkek halterciler; 2 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazanarak takım halinde üçüncü olmayı başardı.

Kaynak: AA

# Türkiye

23 Şub 2024 - 09:17 - Spor --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.236.461 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

KURUÇEŞME SEYİRPORT KAFEYE ELEMANLAR ARANIYOR

İzmit – Kuruçeşme, Akpınar mahallesinde açılışını yapacağımız SEYİRPORT kafemize; *LAHMACUN – PİDE USTASI, *AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI, *BARİSTA ve GARS...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Türkiye'ye Avrupa Halter Şampiyonası'nda 24 madalya mask
Türkiye'ye Avrupa Halter Şampiyonası'nda 24 madalya
Keçiörengücü hazırlıkları devam ediyor mask
Keçiörengücü hazırlıkları devam ediyor
Onur Atasayar ameliyat olacak mask
Onur Atasayar ameliyat olacak
Gülleri: Takımı ve ligi tanıyorum mask
Gülleri: Takımı ve ligi tanıyorum
Gebzespor sevindi mask
Gebzespor sevindi
H.Hızır Şafakspor büyük iş başardı mask
H.Hızır Şafakspor büyük iş başardı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL