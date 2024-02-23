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23 Şub 2024 - 09:16- Gündem G:

Sürücüler dikkat: Hatalı tutanaklar geçersiz sayılıyor

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Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren trafik sigortalarında fiyat artışları ocak ayı itibarıyla başladı. Fiyat belirlemede mayıs ayından itibaren ise yeni bir düzenlemeye gidildi. Peki şu anda en düşük ve en yüksek tutarlar ne kadar oldu? Konuyla ilgili uzman isim dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Sürücüler dikkat: Hatalı tutanaklar geçersiz sayılıyor mask
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Yeni yıl itibarıyla trafik sigortalarında artış oranları güncellendi. Hatta mayıs ayı için de yeni bir uygulamaya gidildi. Öte yandan vatandaşların pek çoğu daha önce hiç kaza tespit tutanağı tutmamış ya da araçlarında tutanak bile bulundurmuyor. Bu kişilerin dikkat etmesi gerekenler neler?

Hangi durumlarda kaza tespit tutanağı geçersiz sayılıyor? Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı, ortalama bir hususi otomobil için güncel trafik sigortası tutarlarını açıkladı. Turusan Bağcı’nın, milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamalar şu şekilde:

“Kaza tespit tutanağı öncelikli olarak uzun saatler boyunca polis bekleyerek trafiği tıkama gibi, trafiğin artmasına neden olan uygulamaları ciddi bir şekilde azaltıyor. Hızlı bir şekilde işlemler yapılıp trafiğin açılması ve insanların yoluna devam etmesine yardımcı olan gelişmiş bir uygulamadır.

‘KAZA TESPİT TUTANAĞI, KUSUR TUTANAĞI DEĞİLDİR’

Burada dikkat edilmesi gereken kaza tespit tutanağını insanlar kusur tespit tutanağı olarak görüyorlar, buna çok dikkat etmesi lazım. Kaza tespit tutanağı, kusur tutanağı değildir.

KAZA SIRASINDA BU DETAYA DİKKAT: ‘VİDEO ÇEKİN’

Kaza tespit tutanağı ile kazanın nasıl olduğunu tespit ediyor. İki sürücü araç, ehliyet bilgilerini yazdıktan sonra basit bir kroki çizip olayı anlatıyor. Sonra kaza tespit tutanağı trafik merkezine gidip kusurlunun kim olduğu orada tespit ediliyor. Dikkat edilmesi gereken husus sadece kaza olduğunda olay yerinin videosunu farklı açılardan çekip kaza tespit tutanağını tutmak için aracı kaza yerinden çekerek tespit tutanağını tutabilirler.

Kaza tespit tutanağında taraflar kendi sigorta şirketlerine başvurup bununla ilgili kusurlu taraf kim çıkarsa onun trafik sigortasından, aşarsa kasko poliçesinden alacak şekilde işlemlere başlayabilir.

İŞTE TUTANAĞIN GEÇERSİZ OLDUĞU DURUMLAR

Tutanakta çok iyi bir kroki çizmek, sokakları yanlış çizmek önemli değil. Kasa tespit tutanağının geçersiz sayılması için kazada ölüm, yaralanma varsa, sürücü 18 yaşının altındaysa, trafik poliçesi yoksa, kazaya karışan araçlardan birisi kamuya aitse ya da kamu malına zarar verilmişse, sürücülerden biri alkol veya uyuşturucu madde kullandıysa kaza tespit tutanağı tutulmaz ve geçersiz sayılır.

Kaza tespit tutanağında bazen eksik bilgiler olabiliyor. Tutanağı tutarken eksiksiz bir şekilde doldurmak önemli. Örneğin trafik poliçesi numarasını yazmadıysanız, plakayı yazmadıysanız bunu daha sonra tamamlayabilirsiniz. Kaza olduktan sonra sürücüler birbirlerinin ehliyet ve ruhsat bilgilerini verirse süreç çok daha hızlı ilerler.

ISLAK İMZA DETAYINA DİKKAT!

Kaza tespit tutanakları fotokopi ile iki nüsha halinde yapıldıysa, iki tutanağın da ayrı ayrı ıslak imza ile imzalanması çok önemli.

2024 yılı Ocak ayında trafik sigortası primleri yeniden Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından düzenlendi. Her yıl ocak ayında düzenleme yapılıyor.

‘TRAFİK SİGORTASINDA MAYIS AYINDA YENİ DÜZENLEMEYE GİDİLDİ’

Yeni düzenlemeye göre ocak ayında, Aralık 2023’e göre trafik sigortası yüzde 10 artmıştı. Daha sonrasında şubat ayında da yüzde 10 artmıştı. Mart, nisan ve mayıs aylarında yüzde 5 artması bekleniyordu. Ancak trafik sigortasında yeni bir uygulama geldi. Mayıs ayında hasar endeksine bakılacak. Arabaların fiyatları, kaza sayıları, hasar prim oranları, yedek parça fiyatları gibi unsur birleştirilip ortaya çıkan rakama göre trafik sigortası primini yükseltme ve azaltma yetkisi SEDDK’ya verildi.

TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI DAHA DA ARTAR MI?

Mayıs ayında trafik sigortasında önemli bir artış olabileceğini düşünüyorum.

‘İYİ SÜRÜCÜ İLE KÖTÜ SÜRÜCÜ ARASINDA FARK 7 KATA ÇIKTI’

Şu anda iyi sürücü ile kötü sürücü arasındaki fark 7 kata çıktı. İyi sürücü 5 yıl veya daha fazla kullanmışsa, trafik poliçesinde yüzde 50 indirim alırken, kötü sürücü yüzde 200’e kadar çıkan prim ödeyebiliyor.

‘3 BİN TL ÖDEYEN DE VAR, 25 BİN TL ÖDEYEN DE’

Hususi otomobiller için iyi sürücü şu anda 3 bin-3 bin 500 TL öderken, kötü sürücü 22 bin-25 bin TL bandında trafik sigortası ödüyor.”

Kaynak: Milliyet

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23 Şub 2024 - 09:16 - Gündem --- Okunma

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