3 çocuk çaldıkları otomobille kaçarken yakalandılar

Bursa- Ankara karayolu İnegöl girişinde devriye atan ekipler, şüphelendikleri otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.
Ekibin "dur" ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. 5 kilometre süren kovalamaca sırasında sürücü ve 2 arkadaşı aracı yol kenarında bırakıp yaya olarak kaçmaya başladılar. Ekipler 3 çocuğu da kovalamaca sonucu yakaladılar.
CAMI KIRIP ÇALMIŞLAR
Sürücü Miran K.'nin (15) dün öğlen saatlerinde Bozüyük ilçesinde park halindeki aracın arka camını kırıp, düz kontak yaparak çaldığı ve arkadaşları A.B. (12) ve D.A.'yı (13) da alıp İnegöl'e geldikleri ortaya çıktı.
Şahıslar gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.