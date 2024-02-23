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Aman dikkat! Elektronik sigara içtikten sonra bu şikayet başlıyorsa...

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Sigarayı bırakmak için elektronik sigaralara kullananlara uzman uyarılarda bulundu. 'Tiryaki dili' sendromuna yakalanılabileceğine dikkat çeken KBB Uzmanı Op. Dr. Özer, elektronik sigaranın kalıcı veya ciddi tat sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti.

Aman dikkat! Elektronik sigara içtikten sonra bu şikayet başlıyorsa... mask
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Elektronik sigaraların yasaklanmasına ilişkin haberlerin geçen yılın sonlarına doğru gündeme gelmesiyle birlikte, elektronik sigara kullanıcıları için dalga dalga kötü haberler gelmeye başladı. Bu çerçevede Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Necdet Özer de elektronik sigaranın 'tiryaki dili’ hastalığına neden olabileceğine dikkat çekti. İçerisinde nikotin barındırdığı için bağımlılığı sürdüren bu renkli meyve aromalı elektronik sigaraların ilk başta tat kaybına sebebiyet verdiğini belirten Op. Dr. Özer, kalıcı veya ciddi tat sorunlarının yaşanılmaması için önerilerde bulundu.

“ELEKTRONİK SİGARA ZARARLIDIR”

Elektronik sigaranın zararları hakkında bilgi veren Op. Dr. Necdet Özer, "Elektronik sigara zararlıdır. Sosyal medyada elektronik sigara yaygın bir şekilde satılmakta ve insanlar da bunun sağlığa zararlı olmadığını düşünüyor. Ancak elektronik sigara sağlığa zararlıdır çünkü içerisindeki maddeler, nikotin, gliserol, koku verici birtakım koruyucu maddeler var.

Bunların solunum yoluyla insan vücuduna alındığı zaman ne kadar bir etkisi olduğunu bilemiyoruz. Elektronik sigarayı, sigarayı bırakmak için kullanıyoruz ama içerisinde nikotin var. Bu nikotin de bağımlılığı bıraktırmıyor. Elektronik sigaranın, sigara bağımlılığında hiçbir faydası yoktur” dedi.

“ELEKTRONİK SİGARA, ‘TİRYAKİ DİLİ’ DEDİĞİMİZ BİR HASTALIĞA DA YOL AÇABİLİR”

Sigaranın insan yaşam kalitesini bozduğunu ifade eden Op. Dr. Özer, “Elektronik sigaranın içerisindeki bu maddeler hayvan deneylerinde birtakım çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar neticesinde bu maddelerin solunum yolunda geçmesi sonucu özellikle hayvanlarda akciğer kanseri yaptığı görülmüş. İnsanlarda da bu tür zararların olabileceğini düşünebiliriz.

Elektronik sigaraların içerisinde bir takım aromalar var. Bu koku aromaları sürekli alındığı zaman vücut bu kokulara alışıyor ve artık bu kokuları da almıyor. Bu kokular alınmadığı zaman bir tat kaybı olur. Bu geçici olabilir, kalıcı olabilir. Bu da insanın yaşam kalitesini bozmaktadır. Tiryaki Dili dediğimiz bir hastalığa da yol açabilir” diye konuştu.

Kaynak: İHA

# elektronik sigara, tiryaki, VAR, sosyal, ifade, meyve

23 Şub 2024 - 09:27 - Sağlık --- Okunma

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