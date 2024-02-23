Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

Altın fiyatları yatay seyirde

ABONE OL Google News Sayfamız

Altın fiyatları son dakika güncel gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları 23 Şubat Cuma gününe yatay seyirde başladı. Haftanın son iş gününün sabah saatlerinde gram altın fiyatı 2.022 TL seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcılar için Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatını haberimizde derledik. İşte, 23 Şubat 2024 canlı altın fiyatları alış-satış takip tablosu...

Altın fiyatları yatay seyirde mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündemindeki altın fiyatları, sabah saatlerinde araştırılıyor. 22 Şubat'ta açıklanan ve beklentiler dahilinde yüzde 45 oranında sabit bırakılan Merkez Bankası faiz kararının ardından altın fiyatları yatay seyrediyor. Altının onsu uluslararası piyasada 2 bin 25 dolar civarında işlem görüyor. Peki, 23 Şubat 2024 altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları ile çeyrek altın ve yarım altın fiyatı son durum haberimizde...

ALTIN FİYATLARI YATAY SEYREDİYOR

Dün gram altın fiyatı 2 bin 22 TL'den işlem görürken bugün de yatay seyirde anlık olarak 2 bin 23 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın ise 3 bin 305 TL seviyesindeyken bugün; 3 bin 308 liraya yükseldi.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.023,41

Satış: 2.023,66

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.025,69

Satış: 2.025,94

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.237,46

Satış: 3.308,69

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 12.949,83

Satış: 13.194,27

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 6.454,68

Satış: 6.617,37

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 12.949,83

Satış: 13.194,27

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 13.905,74

Satış: 14.251,65

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.119,98

Satış: 1.509,44

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.915,47

Satış: 2.031,11

Kaynak: Habertürk

# Merkez Bankası, faiz, Piyasa

23 Şub 2024 - 09:47 - Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.236.461 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

KURUÇEŞME SEYİRPORT KAFEYE ELEMANLAR ARANIYOR

İzmit – Kuruçeşme, Akpınar mahallesinde açılışını yapacağımız SEYİRPORT kafemize; *LAHMACUN – PİDE USTASI, *AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI, *BARİSTA ve GARS...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Avrupa Merkez Bankası 2004'ten beri ilk kez zarar etti mask
Avrupa Merkez Bankası 2004'ten beri ilk kez zarar etti
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı mask
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Hamsi de palamut da zamlandı mask
Hamsi de palamut da zamlandı
Türkiye'nin narenciye ürünleri ihracatı, 2023'te 1 milyar doları aştı mask
Türkiye'nin narenciye ürünleri ihracatı, 2023'te 1 milyar doları aştı
Borsa güne yükselişle başladı mask
Borsa güne yükselişle başladı
Finansal Hizmetler Güven Endeksi yükseldi mask
Finansal Hizmetler Güven Endeksi yükseldi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL