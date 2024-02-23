Altın fiyatları yatay seyirde

Piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündemindeki altın fiyatları, sabah saatlerinde araştırılıyor. 22 Şubat'ta açıklanan ve beklentiler dahilinde yüzde 45 oranında sabit bırakılan Merkez Bankası faiz kararının ardından altın fiyatları yatay seyrediyor. Altının onsu uluslararası piyasada 2 bin 25 dolar civarında işlem görüyor. Peki, 23 Şubat 2024 altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları ile çeyrek altın ve yarım altın fiyatı son durum haberimizde...
ALTIN FİYATLARI YATAY SEYREDİYOR
Dün gram altın fiyatı 2 bin 22 TL'den işlem görürken bugün de yatay seyirde anlık olarak 2 bin 23 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın ise 3 bin 305 TL seviyesindeyken bugün; 3 bin 308 liraya yükseldi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.023,41
Satış: 2.023,66
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.025,69
Satış: 2.025,94
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.237,46
Satış: 3.308,69
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 12.949,83
Satış: 13.194,27
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 6.454,68
Satış: 6.617,37
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 12.949,83
Satış: 13.194,27
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 13.905,74
Satış: 14.251,65
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.119,98
Satış: 1.509,44
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.915,47
Satış: 2.031,11
Kaynak: Habertürk
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.