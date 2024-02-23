Altın fiyatları yatay seyirde

Piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündemindeki altın fiyatları, sabah saatlerinde araştırılıyor. 22 Şubat'ta açıklanan ve beklentiler dahilinde yüzde 45 oranında sabit bırakılan Merkez Bankası faiz kararının ardından altın fiyatları yatay seyrediyor. Altının onsu uluslararası piyasada 2 bin 25 dolar civarında işlem görüyor. Peki, 23 Şubat 2024 altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları ile çeyrek altın ve yarım altın fiyatı son durum haberimizde...

ALTIN FİYATLARI YATAY SEYREDİYOR

Dün gram altın fiyatı 2 bin 22 TL'den işlem görürken bugün de yatay seyirde anlık olarak 2 bin 23 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın ise 3 bin 305 TL seviyesindeyken bugün; 3 bin 308 liraya yükseldi.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.023,41

Satış: 2.023,66

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.025,69

Satış: 2.025,94

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.237,46

Satış: 3.308,69

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 12.949,83

Satış: 13.194,27

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 6.454,68

Satış: 6.617,37

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 12.949,83

Satış: 13.194,27

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 13.905,74

Satış: 14.251,65

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.119,98

Satış: 1.509,44

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.915,47

Satış: 2.031,11

Kaynak: Habertürk