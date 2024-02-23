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23 Şub 2024 - 09:50- Ekonomi G:

500 bin TL konut desteği şartları

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 500 bin TL'ye varan konut desteği sunuyor. Sosyal yardım kapsamında verilen destek ödemesinde, belirtilen şartları yerine getiren vatandaşlara hane başına ödeme yapılıyor. İşte, 500 bin TL'lik konut desteği şartları...

500 bin TL konut desteği şartları mask
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 46 farklı sosyal yardım programı yürütüyor. Bunlardan biri de muhtaçlık sınırının altında olan vatandaşlar ile eşini kaybetmiş kadınlara sunulan konut desteği. Şartları sağlayan vatandaşlara 500 bin TL'ye varan konut yardımı yapılıyor. Peki, 500 bin TL'lik konut desteğinin şartları nelerdir, kimler faydalanabilir? İşte, detaylar...

BAKANLIK'TAN 500 BİN TL'YE VARAN KONUT DESTEĞİ!

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım programı kapsamında, belirtilen şartları yerine getiren vatandaşlara 500 bin TL'ye varan konut desteği veriyor.

500 BİN TL'LİK KONUT DESTEĞİ ŞARTLARI NELERDİR?

'Barınma yardımları' kapsamında yer alan ve 500 bin TL'ye varabilen konut desteğinin şartları şu şekilde;

- 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaçlık sınırının altında olan ve sağlıklı barınma şartlarına haiz konutu bulunmayan,

- En az son bir yıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının sorumlu olduğu yerleşim yerinde fiilen yaşayan,

- Nafaka yükümlülüğüne haiz akrabası bulunmayan kişiler faydalanabilmektedir.

EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA EV DESTEĞİ

Başka bir sosyal yardım programı olarak; eşi vefat etmiş kadınlara da konut desteği veriliyor. Bunun için kişinin 18 yaş altı en az üç çocuğa sahip olması ve 3294 sayılı kanun kapsamına girmesi şartları aranıyor. Şartları sağlayan vatandaşlara, hane başına 500 bin TL destek ödemesi yapılıyor.

EV TAMİR VE ONARIM MASRAFLARI DA KARŞILANIYOR

Konut desteğinin yanı sıra Bakanlık tarafından basit ve kapsamlı ev onarımlarına da destek veriliyor. Bunun için de yine 500 bin TL'ye varan konut desteğindeki aynı şartlar geçerli.

EV TAMİR VE ONARIM MASRAFI ÖDEMELERİ NE KADAR?

İhtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla;

• Basit ev onarımlarında 35 bin TL'ye kadar

• Orta düzey ev onarımlarında 70 bin TL'ye kadar

• Kapsamlı ev onarımlarında 100 bin TL'ye kadar

• Prefabrik ev yapımlarında 300 bin TL'ye kadar

• Betonarme ev yapımları/ev alımlarında 500 bin TL'ye kadar destek verilmektedir.

Kaynak: Habertürk

# sosyal

23 Şub 2024 - 09:50 - Ekonomi --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Wallace - Şimdi bu derece zor durumda insana verielcek 500 bin güzel ama anlamadığım evi almak için geriye kalan rakamı bu kişiler nasıl sağlayacak?Hadi 3 çocuklu dul işte sosyal yardım alan bir kadına verdiniz yokta bulsa 1 milyona ev kalanı neyle veriecek?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Şubat 10:29

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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