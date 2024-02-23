500 bin TL konut desteği şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 46 farklı sosyal yardım programı yürütüyor. Bunlardan biri de muhtaçlık sınırının altında olan vatandaşlar ile eşini kaybetmiş kadınlara sunulan konut desteği. Şartları sağlayan vatandaşlara 500 bin TL'ye varan konut yardımı yapılıyor. Peki, 500 bin TL'lik konut desteğinin şartları nelerdir, kimler faydalanabilir? İşte, detaylar...

BAKANLIK'TAN 500 BİN TL'YE VARAN KONUT DESTEĞİ!

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım programı kapsamında, belirtilen şartları yerine getiren vatandaşlara 500 bin TL'ye varan konut desteği veriyor.

500 BİN TL'LİK KONUT DESTEĞİ ŞARTLARI NELERDİR?

'Barınma yardımları' kapsamında yer alan ve 500 bin TL'ye varabilen konut desteğinin şartları şu şekilde;

- 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaçlık sınırının altında olan ve sağlıklı barınma şartlarına haiz konutu bulunmayan,

- En az son bir yıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının sorumlu olduğu yerleşim yerinde fiilen yaşayan,

- Nafaka yükümlülüğüne haiz akrabası bulunmayan kişiler faydalanabilmektedir.

EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA EV DESTEĞİ

Başka bir sosyal yardım programı olarak; eşi vefat etmiş kadınlara da konut desteği veriliyor. Bunun için kişinin 18 yaş altı en az üç çocuğa sahip olması ve 3294 sayılı kanun kapsamına girmesi şartları aranıyor. Şartları sağlayan vatandaşlara, hane başına 500 bin TL destek ödemesi yapılıyor.

EV TAMİR VE ONARIM MASRAFLARI DA KARŞILANIYOR

Konut desteğinin yanı sıra Bakanlık tarafından basit ve kapsamlı ev onarımlarına da destek veriliyor. Bunun için de yine 500 bin TL'ye varan konut desteğindeki aynı şartlar geçerli.

EV TAMİR VE ONARIM MASRAFI ÖDEMELERİ NE KADAR?

İhtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla;

• Basit ev onarımlarında 35 bin TL'ye kadar

• Orta düzey ev onarımlarında 70 bin TL'ye kadar

• Kapsamlı ev onarımlarında 100 bin TL'ye kadar

• Prefabrik ev yapımlarında 300 bin TL'ye kadar

• Betonarme ev yapımları/ev alımlarında 500 bin TL'ye kadar destek verilmektedir.

Kaynak: Habertürk