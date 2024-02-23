Erzurum ve Çanakkale depremle sallandı

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde gün içerisinde pek çok ilimizde sarsıntılar meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi de yurdumuzda yaşanan son depremleri anbean kamuoyu ile paylaşıyor. AFAD'ın yayımladığı son verilere göre; bugün sabah saatlerinde Çanakkale peş peşe 5 deprem ile sallandı. İşte, 23 Şubat 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem verileri...
ERZURUM'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 08.29'da Erzurum'un Hınıs ilçesinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.47 km olarak kaydedildi.
ÇANAKKALE'DE PEŞ PEŞE DEPREMLER
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; Çanakkale'nin Biga ilçesinde ilki saat 05:54'te 2.0 büyüklüğünde olan peş peşe 5 deprem yaşandı. Depremlerin en büyüğü 2.5 olarak ölçüldü.
Kaynak: Habertürk
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.