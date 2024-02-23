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23 Şub 2024 - 10:12- Ekonomi G:

Kademeli emeklilik şartları neler ve kimleri kapsayacak?

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EYT düzenlemesinin hayata geçmesi, "Kademeli emeklilik çıkacak mı?" Sorusunu gündeme getirdi. Kademeli emekliliğin yürürlüğe girmesiyle, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayanların, belirli bir yaş ve prim gün sayısına ulaştıklarında, kısmi olarak emekli olmasının önünde engel kalkmış olacak. İşte 2024 kademeli emeklilik şartları...

Kademeli emeklilik şartları neler ve kimleri kapsayacak? mask
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Kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Kademeli emekliliğin yasalaşması durumunda; 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan çalışanların kademeli emeklilikten yararlanması bekleniyor. Belirli şartları karşılayamayıp EYT düzenlemesinden yararlanamayan çalışanlar, "Kademeli emeklilik çıkacak mı? Kademeli emeklilik şartları nelerdir, torba yasada var mı?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte kademeli emeklilik tablosu...

BAĞKUR'LULARIN PRİM GÜN SAYISI DÜŞEBİLİR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında çalışma hayatına ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Işıkhan, Bağ-kur'luların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin soruyu, şu şekilde yanıtladı:

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Bunu da prim gelirleriyle sağlıyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı mümkün olduğu sürece istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya gayret ediyoruz. Emeklilik aslında bir sonuçtur. Hepimiz çalışıyoruz, belli bir noktada hak ediyoruz. Burada tabii ki Bağ-kur'luların beklentisini saygıyla karşılıyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz. Bu konuda hiçbir endişemiz yok. Her zaman olduğu gibi bu vaademizi de inşallah yerine getireceğiz."

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

Emeklilik için Bağ-Kur ve SSK'lıların primlerinin 7 bin 200 günde eşitlenmesi sinyali sonrası gözler olası kademeli emeklilik düzenlemesine çevrildi. Ancak SSK ve Bağ-Kur ayrımı gözetmeksizin erken emekliliğin yolunu açacak kademeli emeklilik formülüyle ilgili henüz resmi ağızlardan bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığında sizlerle paylaşacağız.

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR, KİMLER YARARLANABİLİR?

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

Kademeli emekliliğin yasalaşması halinde; 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan kademeli emeklilikten yararlanabilecek.

KADEMELİ EMEKLİLİK TORBA YASA'DA VAR MI?

İHA'da yer alan habere göre; ekonomik düzenlemeleri içeren torba yasada sona gelindi. Bu çerçevede 3600 ek gösterge, kademeli emeklilik, taşeron işçilere kadro gibi düzenlemelerin torba yasada yer alması bekleniyor.

Çalışma hayatı ve ekonomik düzenlemeleri içeren geniş kapsamlı kanun teklifi, geçtiğimiz günlerde Meclis gündemine taşınmıştı. İlk aşamada 86 maddeden oluşan yasadan 42 maddesi kabul edilmişti. Şimdi ise gündemde kalan maddeler bulunuyor. Öne çıkan konular arasında sigorta primi teşviki, kademeli emeklilik, ev kadınlarına emeklilik ve 3600 ek gösterge ve taşeron işçilerine kadro gibi önemli düzenlemeler bulunuyor.

1999-2008 ARASINDA ÇALIŞANLAR KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİR?

Kademeli emeklilik, muhalefet tarafından Meclis'e sunuldu ancak şu anda bu konu hakkında resmi bir açıklama yok. Ancak olası bir kademeli emeklilikte şöyle bir senaryo öngörülüyor;

9 Eylül 1999 sonrasında çalışanlarda 6.250 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

2000 sonrasında çalışanlarda 6.325 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

2001 sonrasında çalışanlarda 6.400 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

2002 sonrasında çalışanlarda 6.475 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

2003 sonrasında çalışanlarda 6.550 prim günü şartı ile kadınlar 44, erkekler 46 yaşında emekli olabilir.

2004 sonrasında çalışanlarda 6.625 prim günü şartı ile kadınlar 45, erkekler 47 yaşında emekli olabilir.

2005 sonrasında çalışanlarda 6.700 prim günü şartı ile kadınlar 46, erkekler 48 yaşında emekli olabilir.

2006 sonrasında çalışanlarda 6.775 prim günü şartı ile kadınlar 47, erkekler 49 yaşında emekli olabilir.

2007 sonrasında çalışanlarda 6.850 prim günü şartı ile kadınlar 48, erkekler 50 yaşında emekli olabilir.

2008 sonrasında çalışanlarda 6.925 prim günü şartı ile kadınlar 49, erkekler 51 yaşında emekli olabilir.

Kaynak: Habertürk

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23 Şub 2024 - 10:12 - Ekonomi --- Okunma

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