Kocaeli Marmara Ordulular Derneği’nde Pancar Çorbası Yarışması

NAİF BAGİ JÜRİ BAŞKANLIĞINI YAPACAK

Kocaeli Marmara Ordulular Derneği’nce, 25 Şubat Pazar günü Pancar Çorbası Yarışması düzenlenecek. Kartepe Acısu Kültür Merkezi’nde yapılacak olan yarışmada karalahanadan yapılan çorba ve yemekler tadılacak. Saat 12.30’da tadımla başlayacak yarışma için saat 12.00’de İzmit Gültepe Cem Evi önünden otobüs kaldırılacak. Yarışmanın jüri başkanlığını Şef Naif Bagi yapacak.

Bagi ile birlikte 6 jüri daha tadım yapacak. Ödüllerin sürpriz olduğu yarışmanın sunuculuğunu ‘Zamansız Mehmet’ olarak bilinen Mehmet Gürcüklüoğlu yapacak. Etkinlik kapsamında Cemal Kuru ilahi konseri verecek.

YARIŞMAYA DAVET ETTİ

Kocaeli Marmara Ordulular Derneği Başkanı Mehmet Çun, Gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cemalettin Öztürk’ü ziyaret ederek, etkinlik hakkında bilgi verdi. Çun vatandaşları yarışmaya davet ederek, destekleri nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Akademik ve Profesyonel Aşçılar Derneği’ne (KOPAD) teşekkür etti.