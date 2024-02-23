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Sezer: Gölcük’ün her kurumu bizim için değerli

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Yerel seçim çalışmaları kapsamında kurum ve STK ziyaretlerini sürdüren Gölcük Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, “Gölcük’ün her kurumu ve STK’ları bizim için değerli” dedi

Sezer: Gölcük’ün her kurumu bizim için değerli mask
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Gölcük Belediye Başkanı ve AK Parti Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, yerel seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaş ziyaretlerinin yanı sıra, kurum ve STK ziyaretlerini de ihmal etmiyor. Ziyaretler kapsamında Başkan Sezer son olarak Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmi Kocaman, Kızılay Gölcük Şubesi Başkanı Orhan Barış, Gaziler Derneği Gölcük Şube Başkanı Mehmet Aslan'ı ziyaret ederek kurumdaki personellere çalışmalarında kolaylık diledi.

TOPLUMUN HER KESİMİNİ DİNLİYORUZ

AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz ve teşkilat üyelerinin eşlik ettiği ziyarette konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “İlçemizde çok sayıda kamu kurumu ve STK mevcut. Gölcük’ü hep beraber yöneteceğimiz için kamu görevlilerimiz ve STK’larımızı ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunuyoruz. Her biri bizim için kıymetli olan STK’larımızı, toplumumuzun birçok kesimi dinleyerek, taleplerini alarak yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Kaynak: BÜLTEN

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23 Şub 2024 - 10:35 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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