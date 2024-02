Söğüt: İnsana dokunan projeler hayata geçirdik

Körfez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Şener Söğüt, Güney Mahallesi’nde esnafı gezdi, vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Söğüt’e ziyaretlerde AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okutan, BBP İlçe Başkanı Selim Öztürk, MHP ilçe yöneticileri ve meclis üyesi adayları katıldı. Bölge esnafını gezen Söğüt, tek tek selamlaştı, kolaylıklar diledi.

Körfez’in çehresini değiştiren, vatandaşların hayatını kolaylaştıran hizmet ve eserleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Söğüt, “5 yıl öncesinde gittiğimizde; 85 proje için sizlere ‘yapacağız’ demiştik. Bugün baktığımızda ise 85 proje dışında 70 tane daha Körfez’in ihtiyaçları doğrultusunda farklı projelere imza atmışız.

Hayata geçirilen her proje ‘ben değil, biz’ diyerek çıktığımız yolun anlayışı. Attığımız her adımı, yaptığımız her projeyi vatandaşlarımızla, esnafımızla, STK’larımızla fikir alışverişi yaparak, öncelik sırasına göre hayata geçirdik. Bugün baktığımızda da başarımızdaki en önemli etken insan odaklı projeleri hayata geçirmemiz” dedi.

Kaynak: BÜLTEN