Kocaelispor teknik direktörü için Beşiktaş As Başkanı’ndan övgü

Beşiktaş As Başkanı Onur Göçmez, Bandırmaspor Başkanı olduğu dönemde takımı emanet ettiği Kocaelispor’un yeni teknik direktörü Mustafa Gürsel için övgü dolu sözlerle bahsetti.
BANDIRMASPOR BAŞKANIYDI
2019 yılında Onursal Başkan olduğu Bandırmaspor’un 12 Ağustos 2020 yılında başkanı olan Onur Göçmez, listesinde yer aldığı Hasan Arat’ın 5 Aralık 2023’te Beşiktaş’a başkan seçilmesiyle siyah beyazlılarda As Başkan görevine getirilmişti. Bandırmaspor’daki başkanlık görevinden 20 Şubatta istifa eden Beşiktaş’taki görevine devam eden Onur Göçmez, Kocaelispor’un yeni teknik direktörü Mustafa Gürsel’den övgüyle bahsetti.
"TAKIMI BİRLEŞTİRİR"
2021-2022 sezonunda Bandırmaspor’un teknik direktörü olan Mustafa Gürsel takımıyla Süper Lig için final oynamıştı. Kocaelispor’da başarılı olacağına inandığı Mustafa Gürsel ile ilgili olarak Onur Göçmez, "Mustafa Gürsel takımı birleştirir. Çalıştığı yerde aile ortamı oluşturur. Futbolcuları sorumluluk almaya iter. Mustafa Hoca’yı tebrik ederim, yeni görevinde başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Adalı54 - bandırmadan niye gönderdiniz
Kemal - alsaydın beşiktaşa
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.