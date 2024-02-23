Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

ABONE OL Google News Sayfamız

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvurularının ne zaman yapılacağı, bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından 8 bin sürekli işçi alımı için ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? mask
ABONE OL Google News Sayfamız

2024 yılı Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı için başvuru tarihleri araştırılmaya başladı. İŞKUR üzerinden alınacak olan 8 bin işçi alımının başvurularının nasıl yapılacağı ve şartları merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?

8 BİN İŞÇİ ALIMI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Sağlık Bakanlığı tarafından 8 bin sürekli işçi alımı için ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 bin sürekli işçi, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde alınacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

Başvurular, 23 Şubat-27 Şubat tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi yapılarak alınacak.

ALIMI YAPILACAK KADRO VE BRANŞLAR

Sağlık Bakanlığı'na alınacak personel sayısı ve kadroları şu şekilde;

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84

Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127

Elektrikçi (genel): 144

Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143

İnşaat boyacısı/boyacı: 64

Klinik destek elemanı: 600

Güvenlik görevlisi: 3.250

Marangoz: 32

Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2

Oto elektrikçisi: 2

Otomotiv kaportacısı: 2

Temizlik görevlisi: 3.550

Kaynak: NTV

# Sağlık Bakanlığı, işçi, Personel, kadro, hizmet, Türkiye

23 Şub 2024 - 11:18 - Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.236.461 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

KURUÇEŞME SEYİRPORT KAFEYE ELEMANLAR ARANIYOR

İzmit – Kuruçeşme, Akpınar mahallesinde açılışını yapacağımız SEYİRPORT kafemize; *LAHMACUN – PİDE USTASI, *AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI, *BARİSTA ve GARS...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? mask
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak?
Gündoğdu: Darıca Kütüphanesi cazibe merkezi olacak mask
Gündoğdu: Darıca Kütüphanesi cazibe merkezi olacak
Acil kan aranıyor mask
Acil kan aranıyor
Çikolata Fiyatlarına Rekor Zam Yolda! mask
Çikolata Fiyatlarına Rekor Zam Yolda!
Üst düzey atamalar Resmi Gazete'de mask
Üst düzey atamalar Resmi Gazete'de
Rukiye Pur yaşamını yitirdi mask
Rukiye Pur yaşamını yitirdi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL