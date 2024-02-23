Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

2024 yılı Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı için başvuru tarihleri araştırılmaya başladı. İŞKUR üzerinden alınacak olan 8 bin işçi alımının başvurularının nasıl yapılacağı ve şartları merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?

8 BİN İŞÇİ ALIMI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Sağlık Bakanlığı tarafından 8 bin sürekli işçi alımı için ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 bin sürekli işçi, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde alınacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

Başvurular, 23 Şubat-27 Şubat tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi yapılarak alınacak.

ALIMI YAPILACAK KADRO VE BRANŞLAR

Sağlık Bakanlığı'na alınacak personel sayısı ve kadroları şu şekilde;

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84

Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127

Elektrikçi (genel): 144

Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143

İnşaat boyacısı/boyacı: 64

Klinik destek elemanı: 600

Güvenlik görevlisi: 3.250

Marangoz: 32

Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2

Oto elektrikçisi: 2

Otomotiv kaportacısı: 2

Temizlik görevlisi: 3.550

Kaynak: NTV