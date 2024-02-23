Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

2024 yılı Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı için başvuru tarihleri araştırılmaya başladı. İŞKUR üzerinden alınacak olan 8 bin işçi alımının başvurularının nasıl yapılacağı ve şartları merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?
8 BİN İŞÇİ ALIMI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Sağlık Bakanlığı tarafından 8 bin sürekli işçi alımı için ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.
İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 bin sürekli işçi, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde alınacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınacak.
Başvurular, 23 Şubat-27 Şubat tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi yapılarak alınacak.
ALIMI YAPILACAK KADRO VE BRANŞLAR
Sağlık Bakanlığı'na alınacak personel sayısı ve kadroları şu şekilde;
Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84
Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127
Elektrikçi (genel): 144
Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143
İnşaat boyacısı/boyacı: 64
Klinik destek elemanı: 600
Güvenlik görevlisi: 3.250
Marangoz: 32
Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2
Oto elektrikçisi: 2
Otomotiv kaportacısı: 2
Temizlik görevlisi: 3.550
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.