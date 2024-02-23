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Çetinkaya: Hizmet aşkıyla çalışmaya devam edeceğiz

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Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Belediye Meclis Üyeleri Adaylarıyla birlikte bir araya geldi.

Çetinkaya: Hizmet aşkıyla çalışmaya devam edeceğiz mask
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Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Belediye Meclis Üyeleri Adaylarıyla birlikte bir araya geldi. Karamürsel’de hizmet ve eser siyaseti anlayışının devam edeceğini ve aldıkları bayrağı daha da yukarıya çıkarmak için çalışacaklarını belirten belirtti. Mevcut Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da buluşmaya katıldı, kısa bir selamlama konuşması gerçekleştirdi.

DURMAK YOK, YOLA DEVAM

Çetinkaya, “Adaylık başvurusu yaparak teveccüh gösteren ve mevcutta Belediye Meclis Üyeliği yapan tüm dava ve yol arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Cumhur ittifakımızın hizmet neferleri olarak, birlik ve beraberlik içerisinde milletimize hizmet aşkıyla çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim bizleri mahcup etmesin” dedi.

Kaynak: BÜLTEN

# başkan, hizmet, mesut çetinkaya, Cumhur İttifakı

23 Şub 2024 - 11:22 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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