İzmit Halk Eğitim binası o tarihte açılıyor

İzmit Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu binasının restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gençlik Merkezi olarak hizmet verecek binanın açılış tarihini sosyal medya hesabından duyurdu.

“19 MAYIS’TA AÇMAYI PLANLIYORUZ”

Yavuz, “Halkevi binası olarak inşa edilen ve farklı hizmetler için kullanılan binanın restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Gençlik Merkezi olarak hizmet verecek binamızı 19 Mayıs’ta açmayı planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Halkevi Binası olarak inşa edilen ve farklı hizmetler için kullanılan binanın restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor.

Gençlik Merkezi olarak hizmet verecek binamızı 19 Mayıs’ta açmayı planlıyoruz. pic.twitter.com/xZycXhqkwz — Seddar Yavuz (@SeddarYavuz) February 23, 2024

Kaynak: HABER MERKEZİ