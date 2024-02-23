Genç futbolcu yaşamını yitirdi

Kaza 11 Şubat günü, D-100 kara yolu Ovacık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Turgay Arıcan idaresindeki 41 ST 532 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Savrulan otomobil aynı istikamette giden Ü.A. idaresindeki 25 LT 445 plakalı TIR’ın dorsesinin altına girdi. TIR ve otomobil yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazada ağır yaralanan Turgay Arıcan hastaneye kaldırıldı.
YOĞUN BAKIMDA YAŞAMINI YİTİRDİ
Turgay Arıcan yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Turgay Arıcan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Geçen dönem Alikahya Spor Kulübü’nün formasını giyen Turgay Arıcan’ın ölümü büyük üzüntü yaşattı.
Turgay Arıcan’ın cenazesi bugün Alikahya Hayırsevenler Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.