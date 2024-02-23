Çetinkaya: Karamürsel’i ortak akılla yöneteceğiz

Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, SKM programları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Karamürsel esnafının her zaman yanında olan Mesut Çetinkaya, ilk olarak Karamürsel Esnaf Odasını ziyaret etti. Karamürsel Esnaf Odası Başkanı İsmail Aydın ve yönetimi ile bir araya gelen Çetinkaya, yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı.

“KARAMÜRSEL’İN ÇOCUĞUYUM”

“Karamürsel’imizin kalbi esnaflarımızdır” diyen Çetinkaya, “Karamürsel’in çocuğu olarak bugüne kadar esnafımızın her zaman yanında oldum, bundan sonra da olmaya devam edeceğim” dedi. Mesut Çetinkaya daha sonra Kayacık Mahallesi Kalıcı Konutlar’da faaliyet gösteren kurs merkezini ziyaret etti. Kursiyerlerle bir araya gelen Çetinkaya, sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi.

KARAMÜRSELSPOR FORMASI

Mesut Çetinkaya Karamürselspor’a da ziyarette bulundu. Kulüp binasında gerçekleştirilen ziyarette Kulüp Başkanı Erdin Bilgiç ve yönetimiyle bir araya gelen Mesut Çetinkaya, ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Karamürselspor Kulüp Başkanı Erdin Bilgiç, Mesut Çetinkaya’ya başarılar dileyerek kulüp forması hediye etti.

Kaynak: BÜLTEN