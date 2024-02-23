Çetinkaya: Karamürsel’i ortak akılla yöneteceğiz

Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, SKM programları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Karamürsel esnafının her zaman yanında olan Mesut Çetinkaya, ilk olarak Karamürsel Esnaf Odasını ziyaret etti. Karamürsel Esnaf Odası Başkanı İsmail Aydın ve yönetimi ile bir araya gelen Çetinkaya, yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı.
“KARAMÜRSEL’İN ÇOCUĞUYUM”
“Karamürsel’imizin kalbi esnaflarımızdır” diyen Çetinkaya, “Karamürsel’in çocuğu olarak bugüne kadar esnafımızın her zaman yanında oldum, bundan sonra da olmaya devam edeceğim” dedi. Mesut Çetinkaya daha sonra Kayacık Mahallesi Kalıcı Konutlar’da faaliyet gösteren kurs merkezini ziyaret etti. Kursiyerlerle bir araya gelen Çetinkaya, sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi.
KARAMÜRSELSPOR FORMASI
Mesut Çetinkaya Karamürselspor’a da ziyarette bulundu. Kulüp binasında gerçekleştirilen ziyarette Kulüp Başkanı Erdin Bilgiç ve yönetimiyle bir araya gelen Mesut Çetinkaya, ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Karamürselspor Kulüp Başkanı Erdin Bilgiç, Mesut Çetinkaya’ya başarılar dileyerek kulüp forması hediye etti.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.