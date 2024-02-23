İstifasını istediği iddia edilmişti, Hürriyet ve Ercan kol kola

ERCAN İÇİN YA O YA BEN DEMİŞTİ

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 19 Şubat Pazartesi günü öğle saatlerinde sosyal medya hesabından açıklama yaparak belediye meclis üyesi listesi için talep ve önerisi olmayacağını söyleyerek CHP İzmit İlçe Başkanlığının oluşturacağı listeyi kabul edeceğini açıklamıştı. Hürriyet bu açıklamasından saatler sonra ise liste krizi çıkardı ve genel merkezi arayarak kendi istediği isimlerin listeye yazılmaması halinde ‘adaylıktan çekilirim’ resti çekti. Hürriyet Gökhan Ercan’ın da görevden alınmasını istedi, “ya o ya ben” dedi. Hürriyet’in listede olmasını istediği isim Mehmet Ümit Küçükkaya, İzmit Belediye Meclis Aday listesinin ilk sırasına yazıldı ve Hürriyet’in istemediği Emre Andız ise kendi isteği ile adaylıktan vazgeçti ve liste krizi çözüldü. Hürriyet, İzmit Belediye Başkan adaylığına geri döndü.

KOL KOLA GİRDİLER

Bugün İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve İzmit Belediye Meclis Üyeleri, Seçim Koordinasyon Merkezi’nde toplantı gerçekleştirdi. Ercan ve Hürriyet ikilisi toplantı sonrasında basının karşısına kol kola ve gülerek çıktı.

İSTİFASINI İSTEMEDİM, İSTEYENLERE KARŞI ÇIKTIM

Ercan’ın istifasını istediğini iddialarına cevap veren Hürriyet, “Ben istifaya dair bir şey istemedim. Bunu söyleyenlere de tepki gösterdim. Biz tartışırız, sıkıntı yaşarız ama bu süreçte başkanımızın istifasını doğru bir şey olarak görmedim, istemedim de. Bunu hak edecek bir şey de yok. İlçede meclis üyelerimizle gereken toplantıyı yaptık. Yarından itibaren de çalışma programımıza devam edeceğiz.” dedi.

SİYASETEN BAZEN ANLAŞAMAYABİLİRİZ

Hürriyet’in ardından açıklama yapan İlçe Başkanı Ercan ise, “Siyaseten bazen anlaşamayabiliriz, bunlar olabilir ama sonuç olarak aslolan Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Topluma karşı bir mücadelemiz var. 5 yıldır burada sosyal demokrat bir belediyecilik var. Topluma karşı sorumluluklarımız bulunuyor. 31 Mart tarihinde güçlü İzmit, güçlü başkan ve güçlü meclisle birlikte inşallah yeniden İzmit’e 5 yıl hizmet edeceğiz.” diye konuştu.