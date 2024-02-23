İnşaat Mühendisleri Odası temsilcisi görevinden ayrıldı

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Gebze Temsilciliği Başkanı Ahmet Kadı, CHP Gebze Belediye Meclis Üyesi adaylığı nedeniyle görevinden istifa etti. Kadı, İMO Kocaeli Şube Başkanlığına verdiği istifa dilekçesinde “8 yıldır büyük bir onur ve özveriyle yürütmekte olduğum İnşaat Mühendisleri Odası Gebze temsilciliği görevimden görmüş olduğum lüzum üzerine istifa ediyorum. Bu güzel ailenin içinde varlıklarını ve desteklerini her zaman yüreğimde hissettiğim ‘Gönlümün Efendileri’ üyelerime şükranlarımı sunuyorum. İMO Gebze’yi size, sizleri de İMO Gebze’ye emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞKA YOLLARDA BAŞKA HİKAYE KAHRAMANI OLMAK VAR

İstifa ettiğini sosyal medya hesabından duyuran Kadı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi başka yollarda, başka hikayelerin kahramanı olmak var! Yardan düşmek gibi, yârdan ayrılmak gibi. Sert, keskin, kararlı. Geldim, mücadele ettim, gidiyorum; aslanlar gibi, şair ceketli çocuk gibi; arkamı dönmeden, şikayet etmeden, hiçbir şey almadan gidiyorum. Beni şiirlerimle hatırlayın!"