Cumhur İttifakı Adayı Büyükgöz, İstasyon Mahallesi’ndeydi

Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor. 31 Mart’ta gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimlerinde Cumhur İttifakının Gebze Belediye Başkan Adayı olan Zinnur Büyükgöz, seçim çalışmaları kapsamında mahalle ziyaretlerini de sürdürüyor.

İSTASYON GENÇLİĞİNİ DE DİNLEDİ

Son olarak İstasyon Mahallesi sakinlerine misafir olan Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz İstasyon Mahallesi’nde ilk olarak gençlerle buluştu. AK Parti Gebze İlçe Gençlik Kolları tarafından her akşam bir mahalleyi ziyaret eden Gençler Soruyor otobüsünü ziyaret eden Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, İstasyon sakini gençlerle hem hasbihal etti hem de gençlere yönelik projelerini paylaştı.

EV TOPLANTISINA MİSAFİR OLDU

Gençlerin sorularını ve taleplerini de dinleyen Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, “Gençlerimizin omuz vermesiyle Gebze’mizi daha da ileriye taşıyacağımıza tüm kalbimle inanıyorum. İnşallah, bu kent gençleriyle beraber Türkiye Yüzyılına damgasını vuracak” ifadelerini kullandı. Gençlerle hasbihalin ardından AK Parti Gebze İlçe Kadın Kolları tarafından mahallede düzenlenen ev toplantısında İstasyon sakinleriyle bir araya gelen Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, “Her fırsatta ilçe kadın kollarımızın düzenlediği toplantılara katılıyor, hanım kardeşlerimizin fikirlerine başvuruyoruz.

ESNAFA HAYIRLI İŞLER

İstasyon Mahallesi sakini hanım kardeşlerime konuk severlikleri nedeniyle teşekkürlerimi sunarım” dedi. İstasyon Mahallesi’nde hizmet veren esnafları da dükkanlarında ziyaret eden Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Esnaflarla ve İstasyon sakinleriyle hasbihal eden Başkan Adayı Büyükgöz, yeni döneme ilişkin bilgi verdi, değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: BÜLTEN