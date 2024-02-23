Çiftçi: Çayırova’daki her bir yavrumuz geleceğimizin teminatıdır

31 Mart Mahalli ve İdari Genel Seçimleri öncesinde saha çalışmalarına ara vermeden devam eden Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, günün ilk programında Atatürk Mahallesi’nde ikamet eden Çayırovalı kadınlarla kahvaltı programında bir araya geldi. Şamdan Düğün Salonu’nda gerçekleşen programa yüzlerce Çayırovalı hanımefendi katılım gösterirken, programda ilk olarak Yüksek İnşaat Mühendisi Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı projeleri içeren bir sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Daha sonra etkinliğe katılım sağlayan kadınlara hitap eden Başkan Çiftçi, 3 ana başlık çerçevesinde yol haritalarını belirlediklerini belirterek, Çayırova’ya önemli eserler kazandırdıklarının da altını çizdi. Eğitime ve Çayırovalı çocukların gelişimine büyük önem verdiklerini dile getiren Çiftçi, şunları aktardı;

“5 YIL BOYUNCA YOL YÜRÜDÜK”

“Çocuklarımızın ve gençlerimizin en güzel şekliyle, geleceğe dair hayallerinin gerçek olması amacıyla Çayırova Belediyesi olarak 2019 yılında göreve geldiğimiz günden bu yana, yeni planlar ve yol haritalarıyla, yeni eğitim sistemimizle 5 yıl boyunca yol yürüdük. Çayırova’da yaşayan her bir kardeşimizin yavrusu, bizim yavrumuz bizim geleceğimizin teminatıdır. Milli ve manevi değerlerimiz çerçevesinde, 5 yıl boyunca çocuklarımızı eğittik ve geleceğe hazırladık. Bu çalışmaları daha da profesyonel hale getireceğiz ve yavrularımızı ailelerimizle birlikte geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Çayırova’da yaşayan çocuklarımız hepimizin çocukları, geleceği ne kadar güzel inşa edersek, yarın o kadar huzur içerisinde yaşar ve mutlu oluruz.”