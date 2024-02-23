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Özlü, şampiyonluk coşkusuna ortak oldu

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Başiskele Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başiskele Belediye Başkan Adayı M. Yasin Özlü, 2023-2024 Kocaeli 1. Amatör C Grubu’nu şampiyonlukla taçlandıran Bahçecikspor'un şampiyonluk kutlamasına katıldı.

Özlü, şampiyonluk coşkusuna ortak oldu mask
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Başiskele’de tüm amatör spor kulüplerine ve gençliğe maddi-manevi büyük destek sağlayan Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, başkanlık görevi süresi boyunca amatör spor kulüplerinin her an yanında olurken kentin en köklü takımlarından Bahçecikspor Kulübü’nün şampiyon takımın sevincine ortak oldu. Başiskele Sahili’nde bir restoranda gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamasına Başkan M. Yasin Özlü’nün yanı sıra Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Bahçecikspor Kulüp Başkanı Emin Erol, Teknik Direktör Cevdet Saral, teknik ekip ve futbolcular katılım gösterdi.

BAŞKAN ÖZLÜ: SPORA VE GENÇLERE DESTEĞİMİZ ARTARAK SÜRECEK

Programda konuşan Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olduklarını vurgulayarak, “Bizler Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi geleceğin gençlerin ellerinde yükseleceğine inanıyor ve gayretimizi, çalışmalarımızı bu yönde arttırarak devam ediyoruz. Çünkü biz şehrimizi inşa ederken gençliğin de ihya edilmesine inanıyoruz. Dolayısıyla bu çalışmalarımız önümüzdeki dönemde de inşallah artarak devam edecek. Gösterdikleri üstün performans ve başarılardan dolayı başta Bahçecikspor Kulüp Başkanı Emin Erol, Teknik Direktör Cevdet Saral'ı, teknik ekibi ve futbolcuları tebrik eden Başkan M. Yasin Özlü, Süper Amatör’de de aynı başarılarının devamını diledi.

Kaynak: BÜLTEN

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23 Şub 2024 - 13:06 Kocaeli/ Başiskele- Siyaset --- Okunma

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