Samsunlulardan Başkan Bıyık’a coşkulu karşılama

Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, saha çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ile birlikte sokak sokak, kapı kapı ziyaretler yapan Başkan Muzaffer Bıyık, Samsun İli Yakakent İlçesi ve Çevre Köyleri Derneği’ne konuk oldu.

MEŞALELERLE KARŞILANDI

Denek yönetimi ve Samsunlu vatandaşlar tarafından dernek önünde meşalelerle ve sloganlarla karşılanan Başkan Muzaffer Bıyık, sıcak ve samimi karşılama için dernek başkanı ve yönetimine teşekkür etti. Samsunlular Derneği’ni kendi evi gibi gördüğünü ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, her zaman kendilerine kapıları sonuna kadar açan ve her zaman sıcak bir şekilde karşılayan Samsunlulara teşekkür etti.

TALEPLERİ DİNLEDİ

Denek üyeleriyle hasbihal eden ve yapılacak projeleri anlatan Başkan Muzaffer Bıyık, soru talepleri de dinleyerek not aldı. Darıca’yı ortak akılla yönetmek için derneklerle istişarelere önem verdiklerini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca’mızda toplumun her kesimini dinleyerek ortak bir noktada buluşuyoruz. Projelerimizi hazırlarken yaptığımız istişareleri ve gelen talepleri dikkate alıyoruz. Siyaseti vatandaşlarımıza hizmet etmek için yapıyoruz. Bu nedenle sizlerden gelen talepleri dikkate alarak çalışıyoruz” dedi.

Kaynak: BÜLTEN