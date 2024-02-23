Libya üzerinden ılık rüzgarlar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava tahmini raporunu yayımladı. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı ve ülkenin genelinde mevsim normalleri üzerine çıkacağını tahmininde bulunuldu.

LİBYA ÜZERİNDEN GELİYOR

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yarın Libya tarafından esecek rüzgarların daha ılık bir hava getireceğini dile getirdi. Çalışkan, rüzgarların hafif olmasından dolayı hava kalitesinin düştüğünü ve hafta sonuna kadar da düşeceğini ifade edip "Bahar tadında bir hava olacak ancak soluğumuz hava temiz olmayacak." dedi.

HAVA KİRLİLİĞİNE DİKKAT!

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan ise Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgesinde sıcaklıkların artacağını ve şubat ayının kurak geçeceğini bildirdi. Çalışkan, "Rüzgarlar hafif, o yüzden hava kirliliği artmaya başladı. Hava kalitesi İstanbul'un Kağıthane ve Göztepe ilçelerinde hassas. Bahar tadında bir hava olacak ancak soluğumuz hava temiz olmayacak." dedi.

Kocaeli için hava tahmini:

Kaynak: NTV