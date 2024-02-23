Gram altın zirve yaptı!

REKOR ÜSTÜNE REKOR!

Altın bir kez daha Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Dünyada ons, Türkiye'de de gram altın yükselişe geçti. Gram altının fiyatı dün 2 bin 100 liraydı. Bugün ise gram altın serbest piyasada 2 bin 130 liradan satılıyor.

1 BUÇUK AYDA 80 LİRA ARTTI

Yıl başında gram altın iki bin 50 seviyelerindeydi. 1 buçuk ayda 80 lira birden arttı.

YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Peki, altının yükselişi devam eder mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, " Her ay yeni rekor tazelemesi göreceğiz. Mart sonunda 2 bin 150, yaz aylarında düğün sezonunda 2 bin 500, 2 bin 700 seviyesi, yılın son çeyreğinde 3 bin lira seviyesinin hedef konumunda olacağını tahmin ediyorum" dedi.

Kaynak: Kanal D Haber