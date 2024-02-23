Gram altın zirve yaptı!

REKOR ÜSTÜNE REKOR!
Altın bir kez daha Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Dünyada ons, Türkiye'de de gram altın yükselişe geçti. Gram altının fiyatı dün 2 bin 100 liraydı. Bugün ise gram altın serbest piyasada 2 bin 130 liradan satılıyor.
1 BUÇUK AYDA 80 LİRA ARTTI
Yıl başında gram altın iki bin 50 seviyelerindeydi. 1 buçuk ayda 80 lira birden arttı.
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
Peki, altının yükselişi devam eder mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, " Her ay yeni rekor tazelemesi göreceğiz. Mart sonunda 2 bin 150, yaz aylarında düğün sezonunda 2 bin 500, 2 bin 700 seviyesi, yılın son çeyreğinde 3 bin lira seviyesinin hedef konumunda olacağını tahmin ediyorum" dedi.
Kaynak: Kanal D Haber
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.