3 gün bahar havası, 19 derece olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmini raporunu yayımladı. Hava sıcaklığı bugünden itibaren artacak. Kocaeli’de Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri öğle saatlerinde hava sıcaklığı 19 dereceye ulaşacak. Salı günü bulutlu bir hava beklenirken, hava sıcaklığı 13 dereceye düşecek. 5 gün boyunca gece hava sıcaklığı 9 ile 11 derece olacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.