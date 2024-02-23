Geçici aday listeleri askıya çıktı

Mahalli İdareler Seçimleri için seçim sürecinde takvim işliyor.
Bu kapsamda geçici aday listeleri il seçim kurullarında bugün askıya çıkarıldı.
19 Şubat'ta seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak, 3 Mart'ta kesin aday listeleri ilan edilecek.
Seçim takviminin diğer aşamaları şöyle:
4 Mart: Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak.
21 Mart: Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.
24 Mart: Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.
30 Mart: Seçim propagandasının sonu.
31 Mart: Oy verme günü.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.