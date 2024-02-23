Kocaeli Darüşşafaka grup lideri oldu

İLK SEZONUNU KUPAYLA TAMAMLADI
2023 yılında Kocaeli Altyapısını kuran Darüşşafaka S.K. 2023-2024 Sezonunda KYÖV DAÇKA olarak katıldığı Kocaeli U14 Basketbol Ligini 2’nci tamamlayarak ilimizi Marmara Bölge Şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı. Tüm maçlarını kazanan U14 Erkek Basketbol takımımız Bölge Şampiyonasındaki tüm maçlarını kazanarak grubunu birinci tamamladı ve Anadolu Şampiyonasında ilimizi temsil edecek. Gençler Mart ayında yapılacak olan Anadolu Şampiyonası’nda ilimizi temsil edecekler.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.