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Cep telefonu kullanırken bu hataya dikkat!

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Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Doktoru Semiha Ülkü Gül, cep telefonu kullanırken yapılan en yaygın hatalara dikkat çekti. Özellikle uzun süreli ve yanlış duruş pozisyonunda telefona bakmanın çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Gül, teknolojik aletler kullanırken dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı.

Cep telefonu kullanırken bu hataya dikkat! mask
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Gelişen teknoloji ile insanların başta cep telefonu olmak üzere bilgisayar ve tablet gibi cihazların başında geçirdikleri süre artıyor. Cep telefonu ile geçirilen zamanın haftada 24 saate vardığını ifade eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Doktoru Semiha Ülkü Gül, telefonun yanlış pozisyonda kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

Ofis çalışanlarının yanı sıra, son zamanlarda sosyal medyada da uzun süre yanlış pozisyonda zaman geçirmenin; boyun, sırt ve omurilikte sorunlara neden olabildiğini dile getiren Dr. Semiha Ülkü Gül, "Kullanılan cihazın göz hizasında olmaması, 2 saatte bir cihazın başından kalkıp egzersiz yapmamak, duruş bozukluğu, zamanla boyun fıtığına, fıtık da ilerleyip kol sinirlerine baskı yaparak kolda kuvvet kaybı ve ciddi kuvvet kaybıyla beraber ilerleyici felç dediğimiz duruma neden olabiliyor. Genellikle orta yaşlarda oluşan duruş bozukları, son dönemlerde çocuklarda da görülmeye başlandı. Bunun sebebi olarak da çocukların cep telefonu veya tablette uzun zaman geçirmeleri" dedi. Cep telefonuna bağlı duruş bozukluğu için tıp literatürüne yeni bir tanımlama dahi girdiğini belirten Dr. Gül, "Text Neck Sendromu" denilen bu terimin; "cep boyun sendromu" olarak adlandırıldığını anlattı.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Semiha Ülkü Gül, "Gelişen teknolojiyle birlikte artan cep telefonu, tablet, bilgisayar kullanımında yanlış pozisyonun özellikle omurgada boyun sağlığını çok etkilediğini söyledi. 10 kişiden birinin boyun ve sırt ağrısı şikayeti ile polikliniğe geldiğini ifade eden Dr. Gül, "Eğer biz başımızı gereğinden fazla öne eğerek, yanlış bir postürde tutarsak, boyun kaslarına, sırt kaslarımıza normalden daha fazla bir yük biner. Örneğin başımızı 15 derece kadar öne yediğimizde boyun kaslarına omurgaya binen yük normal pozisyonda 5 kiloyken bu, 12 kilograma kadar çıkabilmekte, 30 derece kadar eğdiğimizde ise bu ağırlık 22 kiloya yakın olabilmektedir. Bu da; boyun düzleşmesi, boyun fıtığı, boyun kireçlenmesi gibi problemleri ortaya çıkarabiliyor" dedi.

Boyun ve omurga yapısını koruma yolları hakkında bilgi veren Dr. Gül, şunları söyledi:"Cep telefonu kullanımında telefonu mümkün olduğunca göz hizasında tutmalıyız. Örneğin bir kolumuzda diğer kolumuzu destekleyerek göz seviyesini alabiliriz. Uzun süreli bir görüşme, konuşma yapacağımız zaman başla boyun arasında telefonu sıkıştırmak yerine kulaklık kullanımını tercih edebiliriz. Eğer bilgisayar kullanmak zorundaysak yaklaşık ekranın da göz hizasında olmasına dikkat ederek, 2 saatten sonra kalkıp oda içerisinde 1-2 adım atabilir, kısa bir mola verip, boyun esnetme egzersizleri yapabiliriz. Birçok yerde bu egzersizlerin nasıl yapıldığına dair bilgilere ulaşabilirler."

Bilgisayar, tablet ve telefon kullanıma bağlı duruş bozukluklularının son dönemlerde çocuklarda da sık görülebildiğine dikkat çeken Dr. Gül konuya ilişkin, "Duruş, postür bozuldukça bir süre sonra boyun, omurga yapısı, sırt yapısı değişmekte ve birbiri ardı sıra bu yapı bozukluğu devam etmekte. Ebeveynlere; çocukların, sabit ve uzun süre aynı pozisyonda durmalarına engel olup çeşitli sporlara yönlendirmelerini tavsiye ediyoruz. En güzeli yüzme, yapamazlarsa, eğer imkânları el vermiyorsa çocukların sokakta daha fazla vakit geçirmeleri sağlanabilir. Bizlerin de onlara örnek olmak için bu süreyi kısaltmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

# ifade, yeni, sosyal, yapı

23 Şub 2024 - 13:41 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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