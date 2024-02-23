Hastane kantini 982 bin liraya kiraya verilecek

Körfez Devlet Hastanesi'nde bulunan 35 metrekare büyüklüğündeki kantin yıllık 305 bin 210 TL olmak üzere 2 yıllığına, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde yeni binada bulunan 43 metrekare büyüklüğündeki kantin yıllık 982 bin 727 TL olmak üzere 2 yıllığına kiraya verilecek. Ayrıca, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi'nde bulunan 3 metrekare otomat yeri yıllık 50 bin 691 TL olmak üzere 3 yılığına Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kiraya verilecek. Kiralama ihaleleri 6 Mart günü saat 14.30'da İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak.

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Kaynak: HABER MERKEZİ