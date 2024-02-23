Hastane kantini 982 bin liraya kiraya verilecek

Körfez Devlet Hastanesi'nde bulunan 35 metrekare büyüklüğündeki kantin yıllık 305 bin 210 TL olmak üzere 2 yıllığına, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde yeni binada bulunan 43 metrekare büyüklüğündeki kantin yıllık 982 bin 727 TL olmak üzere 2 yıllığına kiraya verilecek. Ayrıca, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi'nde bulunan 3 metrekare otomat yeri yıllık 50 bin 691 TL olmak üzere 3 yılığına Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kiraya verilecek. Kiralama ihaleleri 6 Mart günü saat 14.30'da İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak.
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Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.