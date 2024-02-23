Murat Kızıl, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT ve EGM İstihbarat Dairesi Başkanlığı, terörist Murat Kızıl'ın yurt dışında saklandığı yeri tespit etti. Bir süre takip edilen "Mazlum Mardin" kod adlı terörist, Avrupa'ya kaçmaya çalışırken yakalandı.
Türkiye'ye getirilen terörist Kızıl'ın 2015 yılında terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katıldığı belirtildi.
Suriye ve Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Kızıl'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arandığı bildirildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.