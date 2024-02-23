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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç : Terör suçları dokunulmazlığın istisnasıdır

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Zonguldak'ta gündeme dair sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, "Anayasamızın milletvekili dokunulmazlığını düzenleyen 83. maddesi açık. 83. maddesinde seçimden önce soruşturulmasına başlanmış olan anayasal düzene ilişkin suçlar "terör suçları" dokunulmazlığın istisnasıdır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç : Terör suçları dokunulmazlığın istisnasıdır mask
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Bakan Tunç'un konuşmasından öne çıkanlar:

AYM’nin gerekçeli kararı henüz açıklanmadı. AYM’nin karar verilmesine yer olmadığına dair karar verildiğini öğrendik. Anayasa’nın 84. maddesi açık. Milletvekilliğinin düşme sebepleri yazar. Can Atalay’ın milletvekilliği kesin hüküm nedeniyle düşmüştür. Bu durumda AYM’ye başvurulmuştur. AYM yetkisizlik nedeniyle ret verir. ‘Karar verilmesine yer olmadığına’ dair kararın gerekçesini sonra öğreneceğiz.

Kesin hükmün tartışılması nedeniyle böyle bir karar verilmişse bu doğru değildir.

‘Karar verilmesine yer olmadığına dair’ karar Anayasa’nın 84. Maddesi gereği aym’ye gidemeyeceği için verildiyse durum farklıdır. AYM’nin önceki içtihatları var. Daha önce ret kararı verilmiştir. Bu kez durum farklı. Gerekçeli karar ortaya çıktıktan sonra göreceğiz.

Anayasamızın milletvekili dokunulmazlığını düzenleyen 83. maddesi açık. 83. maddesinde seçimden önce soruşturulmasına başlanmış olan anayasal düzene ilişkin suçlar " terör suçları" dokunulmazlığın istisnasıdır. Burada da bir yargı süreci gerçekleşmiştir. Gezi olayları nedeniyle başlayan bir ceza soruşturması vardır. Yerel mahkeme, istinaf ve yargıtay bu suçu değerlendirmiştir. Bir kesin hükme ulaşmıştır. Dolayısıyla bu kesin hüküm de ortadan kaldırılmış değildir.

Anayasa mahkemesinin vermiş olduğu ihlal kararıyla ilgili olarak da yargıtayımız anayasanın 83 ve 14 maddelerinn uygulanamaz hale getirilmesi nedeniyle anayasa mahkemesi kararına uyulmaması yönünde karar vermiştir. Burada iki yüksek mahkeme arasındaki görüş farklılıkları ile bugüne kadar gelmiş bulunuyoruz.

Bunun çözümü de yine TBMM'de yapılacak olan yasal ve anayasal değişikliklerdir. Anayasa değişikliği bir uzlaştırma gerektirir. Eğer bu yapılamıyorsa bu sorunun çözümü yine kanunlarımızda yapılacak değişikliklerledir.

8. YARGI PAKETİ TBMM'DE

8. Yargı Paketi Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri tamamlandı ve kabul edildi. Burada yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, yargının hızlandırılması, hak arama yollarının genişletilmesi ve kişisel verilerin korunması ile ilgili önemli düzenlemler var. 

Seçim sonrası da getireceğimiz düzenlemeler var. Özellikle ceza muhakemesi kanununda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik önemli çalışmalar var.

YARGILAMADA İTİRAZ VE İSTİNAF SÜRE SINIRI 2 HAFTA OLACAK.

Terörle mücadele açısından hassasiyetimizi korumaya devam ediyoruz. Bu konuda anayasa mahkemesinin TCK'nın 220 örgüt suçaları ve 314 Silahlı Örgüt suçları bakımından terör örgürü üyesi olmamak ile beraber örgüt adına suç işleyen kişinin örgüt üyesi gibi cezalandırılabileceği hükmünü Anayasa mahkemesi iptal etmişti. Burada boşluk doğmaması lazım. Eğer örgüt üyesi değil ama örgüt adına suç işliyorsa ceza kanunundaki o boşluğu doldurarak örgüt üyesi olmasa bile örgüt adına suç işleyen kişilerinin cezasının müstakil bir suç olarak düzenlenmesini ceza kanunumuzda sağlayarak terörle mücadele konusunda bir hassasiyetin oluşmaması noktasındaki yasal düzenleme ihtiyacını meclisimizle paylaşmıştık. 

ERZİNCAN MADEN SAHASINDAKİ HEYELAN

Erzinca İliç'de meydana geleln toprak kayması hepimizi derinden üzdü. Arama çalışmaları uzun süredir devem etti ve risk nedeniyle ara verildi. 

Olay olur olmaz İliç Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma başlattı. Erzincan Cumhuriyet başsavcımızın koordinasyonunda 4 Cumhuriyet savcımız görevlendirilmişti. 8 bilir kişi görevlendirdik. 8 bilir kişi de olay yerinde inceleme yaptı ve ön rapor hazırlandı. Bu ön rapora göre kusurlu olduğu düşünülen kişiler oldu. İlk etapta 8 kişinin kusurlu olduğu belirlendi bunlardan 6 sı tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Soruşturma neticesinde kusurlu olanlar kimlerse, kazaya sebebiyet verenler kimlerse bu yargımız tarafından ortaya çıkarılacaktır.

Soruşturma titizlikle devam ediyor.

Bu kazaya neden olan kişileri de yargımız ortaya çıkarıp, soruşturma neticesinde yargılama süreci başlayacak. Kimler sorumluysa elbette hesabını verecektir.

Kaynak: TRT HABER

# terör, VAR, seçim, hafta

23 Şub 2024 - 14:45 - Gündem --- Okunma

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