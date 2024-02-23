YSK seçim sonuçlarının paylaşımına ilişkin toplantı yaptı

YSK Başkanı Ahmet Yener, Kurul üyeleri ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uyarınca, sonuçların partilerle paylaşılmasına ilişkin yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
Buna göre, 31 Mart'ta YSK'nin Seçim Bilişim Sistemine (SEÇSİS) işlenecek sandık sonuçları, imzalı sayım döküm cetvelleri, sandık sonuç tutanakları ve birleştirme tutanakları, oy verme süresi sonunda SEÇSİS ile eş zamanlı olarak Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden seçime katılan siyasi partilerin kullanımına sunulacak.
Siyasi partiler, seçim günü SİPPORT'tan sandık ölçekli sonuç bilgilerine, imzalı sayım döküm cetvellerine, sandık sonuç ve birleştirme tutanaklarına, yurt düzeyinde seçim sonuçlarını gösteren Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS) uygulamasından, ekran ara yüzü veya web servis hizmetinden erişebilecek.
Ayrıca, seçime katılan partilerin temsilcileri, süreci YSK'de canlı olarak takip edebilecek
YSK'nin 2 Ocak'taki toplantısında, seçimlere 36 siyasi partinin katılabileceği tespit edilmiş, Yenilik Partisi ile Genç Parti ise seçimlere katılmayacağını YSK'ye bildirmişti.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.