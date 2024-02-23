YRP Başiskele’de işler karışık Başkan adayı "çekilirim", teşkilat "çekilirse hazırlıklıyız"

Yeniden Refah Partisi Başiskele İlçe Başkanlığı ve Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı, YRP Başiskele Belediye Meclis Üyeliği için kendi hazırladıkları listeyi teslim etti. Yaşananlar sonrası YRP Başiskele İlçe Başkanı Kerim Can ve Belediye Başkan Adayı Uğur Yüksel, seçim kuruluna il yönetimi tarafından teslim edilen listeye itiraz etti.

3 MART GÜNÜNE KADAR BEKLEYECEK

Uğur Yüksel, 3 Mart’a kadar bekleyeceğini, açıklanacak listenin il yönetimi tarafından teslim edilen liste olması halinde adaylıktan çekileceğini açıkladı. Uğur Yüksel sosyal medya hesabından, “Sabrımız artık yeter, merde meydan konuşur, Hışmile kından çıkar, kılıç kalkan konuşur. Ya şehit, ya gaziyiz biz bu dava uğruna. Hak yolundan dönmeyiz, bizde iman konuşur” diye paylaşımda bulundu.

MEHMET ÖNER, İLÇE YÖNETİMİNİ SUÇLADI

YRP Teşkilat Başkanı Mehmet Öner, Başiskele’de arkadaşlarının gafil avlandığını belirterek, şöyle konuştu:

“Başiskele’de partimizin adayı yapılmak istenen Hüseyin Ayaz ile birlikte meclis üyesi aday listesi yapılmış. Çünkü Ayaz bağımsız aday ve meclis üyesi aday listesi oluşturamıyor. Başiskele’de arkadaşlarımız gafil avlandı ve Hüseyin Ayaz ile birlikte liste yaptılar. O listeyi nasıl kabul edebilirdik? Buna karşın biz de kendi listemizi oluşturduk, genel merkez yetkilisi olarak ben ve il yönetiminden isimlerle teslim ettik. Önceki listenin özellikle ilk 5’inde yer alan isimler dikkat çekiciydi. İlk sıraya genel başkanımızın da istediği Kadın Kolları Başkanımız Zehra Barutçu’yu koyduk”

ADAYLIKTAN ÇEKİLİRSE HAZIRLIKLIYIZ

Mehmet Öner, Uğur Yüksel’in çekilmesi durumunda hazırlıklı olduklarını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizim liste değişmeyecek, Başiskele Adayı Uğur Yüksel adaylıktan çekilirse hazırlıklıyız. Aday belirleme sürecinde genel merkeze temayül yoklaması sonucu çağrılmış arkadaşlarımız var, hızla hareket ederiz”