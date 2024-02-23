Mühip Kanko: Aromatik sigara toplum sağlığını tehdit ediyor

BİR MİLYON SAĞLIK ÇALIŞANI ATAMA BEKLİYOR

663 sayılı kanun hükmünde kararname ve hükümetin sağlık politikaları ile sağlık sektöründe yaşanan çeşitli sorunlar üzerine TBMM Genel Kurulunda konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, sağlık emekçilerinin, hekimlerin ve vatandaşların sağlık alanında yaşadığı sıkıntılarla ilgili hükümetin politikalarını eleştirdi. Kanko, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, Türkiye'de sağlık hizmetlerine erişimin zorlaştığını ve bir milyona yakın sağlık çalışanının atanmayı beklediğini de vurguladı.

YILLARCA OKUMUŞ İNSANLAR ATANAMIYORLAR

Kanko konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Öncelikli olarak sağlıkçılarımızın yoğun çalışma koşullarının düzenlenmesi adına eksik kadrolara gerekli atamalar yapılmalı ve özlük hakları bir an önce iyileştirilmelidir. Daha güçlü bir sağlık sistemi için 39 branşta 1 milyona yakın sağlık çalışanı atanmayı bekliyor. İş bekleyen sağlık meslek gruplarına çözüm üretilmesi için sağlıkta beklenen atamaların bir an önce yapılması şart. Sağlık Bakanına buradan sesleniyorum: Sağlıkçılara kadro yükünü, kadroyu açın ki bunların psikolojisi düzelsin çünkü yıllarca okumuş insanlar maalesef atanamıyorlar Aile hekimleriyle ilgili bir öneri geldi. Aile hekimlerinin ödenekleri var. Eğer bir soruşturma geçirirlerse aile hekimlerinin bu soruşturma neticesinde ödeneklerinin kesilecek.

VATANDAŞ DİŞ HEKİMLİĞİ HİZMETİNE ULAŞAMIYOR

Diş hekimlerinin asgari ücretle çalışmasının önlenmesi için Türk Diş Hekimleri Odaları tarafından bir taban fiyat belirlenmeli. Kamu sektöründe diş hekimliğine erişim zor. Kamuda bu hizmetlere erişimin iyileştirilmesi gerekiyor. Türkiye’de bir kişi yılda ortalama 10 defa doktora giderken diş hekimine gitme oranı yüzde 0.62 seviyesinde. Bu durum vatandaşların diş sağlığı hizmetlerine olan erişimin ne kadar sıkıntılı olduğunu ve bu alanda bir ihtiyaç olduğunu ortaya çıkarıyor.

YOĞUN BAKIM YATAK SAYISI YETERSİZ

Türkiye’deki 40 bin yoğun bakım yatağının yüzde otuzun son evre tümör hastaları ve yaşlı hastalar tarafından dolu durumda. Bu durum da yeni hastalar için yatak bulmasını zorlaştırıyor. Bu sorunun çözümü için palyatif bakım merkezleri sayısı artırılmalı. Yoğun bakım yatak sayısının artırılmalı ve dağılım daha adil bir şekilde yapılmalı. Bu alanda bulunan eksikler acilen giderilmeli.

AROMATİK SİGARA TOPLUM SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Elektronik sigara kullanımın artması ve özellikle gençler arasında yaygınlaşan aromatik sigara toplum sağlığını tehdit ediyor. AK Parti hükümetini sağlık sektörü ve diğer sorunlara karşı harekete geçerek etkili çözüm üretmeye çağırıyorum. Hükümet sağlık personeline daha fazla kadro açmalı, internet üzerinden yaygınlaşan elektronik sigara ve aromatik ürünlerle mücadele etmelidir. Sağlık sektörü sorunları karşı kalıcı çözümler katılımcı bir yönetim anlayışı benimsenerek çözülmelidir. Hükümet bu yapıcı eleştirilerimize kulak vermelidir.”