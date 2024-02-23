Demokrat Parti eski başkanı yaşamını yitirdi

Gebze Hacı Halil Mahallesi Atatürk Caddesi’nde oturan Rüstem Keskin yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti. 2008 ile 2012 yılları arasında Demokrat Parti Gebze İlçe Başkanlığı görevinde bulunan Rüstem Keskin’in cenazesi Çoban Mustafa Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Pelitli Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.