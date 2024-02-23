2.Küme’de gözler Değirmendere’de

YAZLIKSPOR-AKÇATSPOR

Çok iddialı takımların yer aldığı E Grubu’nda Yazlıkspor ile Karamürsel Akçatspor ise kendi imkanları ve mütevazı kadrolarıyla ligde mücadele ediyor. 4 maçta 3 puanı bulunan Yazlıkspor, henüz puanla tanışmayan Karamürsel Akçatspor’u cumartesi günü Kavaklı Stadı’nda ağırlayacak. Bu grupta kadrosuna son anda takviye yapan Gölcük Asarköyspor ise Cuma akşamı Karamürsel Stadı’nda 19.00’da Ulaşlıspor’a konuk olacak.





2.KÜME E GRUBU PUAN DURUMU