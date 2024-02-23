Darıca’nın rakibi Osmaniyespor

Düşme hattıyla arasında sadece 2 puan fark bulunan Sarı-Yeşilli ekip, Pazar günü sahasında Osmaniyespor’u ağırlayacak. Darıca Stadı’ndaki karşılaşma 14.00’de başlayacak.
KAZANMAK ZORUNDA
Bu sezon 4.teknik direktörü ile yola devam eden, çok büyük ekonomik sorunlar yaşayan Darıca GB, grupta diğer takımlarında çok kötü olmasından dolayı kendisini şimdilik düşme hattının üzerinde tutmayı başardı. Ancak ligin ikinci yarısında düşme hattındaki takımların hepsi transfer yasağını kaldırıp, kadrolarını güçlendirdi. Darıca GB ise takımdan giden oyuncular yüzünden gücünden çok şey kaybetti. Geçen hafta lider Karaköprü Belediyespor’a 5-1 yenilen Sarı-Yeşilli ekip, pazar günü Osmaniyespor karşısında mutlak kazanmak istiyor. Darıca GB, ilk maçta rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu.
3.LİG 3.GRUP PUAN DURUMU
O
G
B
M
A
Y
P
19
14
4
1
41
16
46
19
9
9
1
33
12
36
19
10
4
5
34
20
34
19
8
7
4
27
20
31
19
8
7
4
26
22
31
18
8
6
4
29
16
30
18
6
8
4
16
15
26
19
7
4
8
22
20
25
19
6
7
6
17
15
25
18
6
5
7
22
22
23
19
3
7
9
12
25
16
19
4
3
12
12
23
15
18
4
2
12
14
43
14
18
4
3
11
14
30
12
19
2
6
11
9
29
12
Kaynak: SPOR SERVİSİ
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.