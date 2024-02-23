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Darıca’nın rakibi Osmaniyespor

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3.Lig’de bu sezon çok büyük sıkıntılar yaşayan, ligin ikinci yarısı öncesinde de kadrosundan bulunan birçok oyuncuyu ayrılan Darıca GB, genç oyuncularla ligde tutunmak istiyor.

Darıca’nın rakibi Osmaniyespor mask
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Düşme hattıyla arasında sadece 2 puan fark bulunan Sarı-Yeşilli ekip, Pazar günü sahasında Osmaniyespor’u ağırlayacak.  Darıca Stadı’ndaki karşılaşma 14.00’de başlayacak.

KAZANMAK ZORUNDA

Bu sezon 4.teknik direktörü ile yola devam eden, çok büyük ekonomik sorunlar yaşayan Darıca GB, grupta diğer takımlarında çok kötü olmasından dolayı kendisini şimdilik düşme hattının üzerinde tutmayı başardı. Ancak ligin ikinci yarısında düşme hattındaki takımların hepsi transfer yasağını kaldırıp, kadrolarını güçlendirdi. Darıca GB ise takımdan giden oyuncular yüzünden gücünden çok şey kaybetti. Geçen hafta lider Karaköprü Belediyespor’a 5-1 yenilen Sarı-Yeşilli ekip, pazar günü Osmaniyespor karşısında mutlak kazanmak istiyor. Darıca GB, ilk maçta rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu. 

 

3.LİG 3.GRUP PUAN DURUMU

 

O

G

B

M

A

Y

P

1.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR

19

14

4

1

41

16

46

2. ERBAASPOR

19

9

9

1

33

12

36

3.BORNOVA 1877

19

10

4

5

34

20

34

4.SİLİVRİSPOR

19

8

7

4

27

20

31

5.KUŞADASISPOR

19

8

7

4

26

22

31

6.BELEDİYE KÜTAHYASPOR

18

8

6

4

29

16

30

7.FATSA BELEDİYESPOR

18

6

8

4

16

15

26

8.OSMANİYESPOR FK

19

7

4

8

22

20

25

9.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK

19

6

7

6

17

15

25

10.AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ

18

6

5

7

22

22

23

11.DARICA GB

19

3

7

9

12

25

16

12.1922 KONYASPOR

19

4

3

12

12

23

15

13.AKHİSARSPOR

18

4

2

12

14

43

14

14.SİVAS DÖRT EYLÜL

18

4

3

11

14

30

12

15.BAYBURT ÖZEL İDARE

19

2

6

11

9

29

12

 

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# hafta

23 Şub 2024 - 15:17 Kocaeli- Spor --- Okunma

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