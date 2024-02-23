Darıca’nın rakibi Osmaniyespor

Düşme hattıyla arasında sadece 2 puan fark bulunan Sarı-Yeşilli ekip, Pazar günü sahasında Osmaniyespor’u ağırlayacak. Darıca Stadı’ndaki karşılaşma 14.00’de başlayacak.

KAZANMAK ZORUNDA

Bu sezon 4.teknik direktörü ile yola devam eden, çok büyük ekonomik sorunlar yaşayan Darıca GB, grupta diğer takımlarında çok kötü olmasından dolayı kendisini şimdilik düşme hattının üzerinde tutmayı başardı. Ancak ligin ikinci yarısında düşme hattındaki takımların hepsi transfer yasağını kaldırıp, kadrolarını güçlendirdi. Darıca GB ise takımdan giden oyuncular yüzünden gücünden çok şey kaybetti. Geçen hafta lider Karaköprü Belediyespor’a 5-1 yenilen Sarı-Yeşilli ekip, pazar günü Osmaniyespor karşısında mutlak kazanmak istiyor. Darıca GB, ilk maçta rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu.

3.LİG 3.GRUP PUAN DURUMU

Kaynak: SPOR SERVİSİ