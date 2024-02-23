Derincespor, Karaman’a gidiyor

TANER GÜLLERİ’NİN İLK MAÇI
Geçen hafta sahasında Amed Sportif Faaliyetlere 2-0 mağlup olan Belediye Derincespor’da bu karşılaşma sonrasında teknik sorumlu Turhan Sofuoğlu ile yollar ayrılmıştı. Derincespor yönetimi, Turhan Sofuoğlu’ndan boşalan bu göreve bir dönem Kocaelispor forması da giyen Taner Gülleri’yi getirdi. Çarşamba gününden itibaren takımın başında antrenmanlara çıkan Taner Gülleri, ilk resmi maçında da pazar günü sahada olacak.
KAZANMAK İSTİYOR
22 puanla düşme hattında bulunan Derincespor, 35 puanla 9.sırada yer alan Karaman FK karşısında sahaya 3 puan için çıkacak. Ligin ilk yarısında Derince’de oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti. Karaman Stadı’nda 14.00’de başlayacak maçı Isparta Bölgesi’nden Berkan Çetin yönetecek. Temsilcimiz, düşme hattının üzerine çıkmak için Karaman deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor.
2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU
O
G
B
M
A
Y
P
25
15
8
2
46
17
53
24
15
7
2
38
14
52
24
14
7
3
41
21
49
25
14
6
5
37
20
48
25
14
1
10
32
28
43
24
13
3
8
46
33
42
25
12
6
7
40
33
42
25
10
7
8
29
27
37
25
9
8
8
28
27
35
24
9
6
9
33
32
33
25
8
8
9
19
19
32
24
7
9
8
29
32
30
25
8
4
13
15
25
28
25
7
5
13
32
39
26
25
6
7
12
29
46
25
24
5
7
12
21
26
22
17.ARNAVUTKÖY BLD
25
4
9
12
27
34
21
25
5
6
14
23
35
21
24
1
2
21
10
67
5
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.