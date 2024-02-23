Derincespor, Karaman’a gidiyor

TANER GÜLLERİ’NİN İLK MAÇI

Geçen hafta sahasında Amed Sportif Faaliyetlere 2-0 mağlup olan Belediye Derincespor’da bu karşılaşma sonrasında teknik sorumlu Turhan Sofuoğlu ile yollar ayrılmıştı. Derincespor yönetimi, Turhan Sofuoğlu’ndan boşalan bu göreve bir dönem Kocaelispor forması da giyen Taner Gülleri’yi getirdi. Çarşamba gününden itibaren takımın başında antrenmanlara çıkan Taner Gülleri, ilk resmi maçında da pazar günü sahada olacak.

KAZANMAK İSTİYOR

22 puanla düşme hattında bulunan Derincespor, 35 puanla 9.sırada yer alan Karaman FK karşısında sahaya 3 puan için çıkacak. Ligin ilk yarısında Derince’de oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti. Karaman Stadı’nda 14.00’de başlayacak maçı Isparta Bölgesi’nden Berkan Çetin yönetecek. Temsilcimiz, düşme hattının üzerine çıkmak için Karaman deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU