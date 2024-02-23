Taner Gülleri inanıyor

“KALİTELİ OYUNCULAR VAR”

Taner Gülleri, 2.Lig’de Fethiyespor’u çalıştırdığını belirterek, “Bu ligi yakından tanıyan biriyim. Ayrıca Derincespor’un oyuncu kadrosunu da iyi biliyorum. Kadromuzda çok kaliteli isimler var. Bu takımın bazı dokunuşlara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ekibimle birlikte bunu başarıp, Derincespor’u düşme hattının üzerine çıkarmak istiyoruz. Bu konuda bize güvenen Başkanımız ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.