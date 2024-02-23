İzmit Belediyespor Beşiktaş ile oynayacak

SON ÜÇ MAÇINI KAZANDI
Haftaya 40 puanla 3.sırada giren İzmit Belediyespor, geçen hafta sahasında ilk iki periyotta zorlandığı maçta Tarsusspor’u 93-80 mağlup etmişti. Bir önce haftada Ankara’da normal süresi 82-82 biten maçta Nesibe Aydın SK’yı 99-90 yenmişti. Bursa Uludağ Basketbol karşısında da evinde 77-71 galip gelen İzmit Belediyespor, 3’de 3 yaparak çok iyi bir seri yakaladı. Temsilcimiz, pazar günü de bu kez Beşiktaş karşısında kazanıp, bu seri 4 maça çıkarmak istiyor. İzmit Belediyespor’un pazar günkü rakibi Beşiktaş, 23 maçta 15 galibiyetle ligde 38 puanla 5.sırada bulunuyor. Mavi-Yeşilli ekip, ligin ilk yarısında İzmit’te oynanan maçı 69-60 kazanmıştı. Uğur ULUDAĞ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.