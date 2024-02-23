İzmit Belediyespor Beşiktaş ile oynayacak

SON ÜÇ MAÇINI KAZANDI

Haftaya 40 puanla 3.sırada giren İzmit Belediyespor, geçen hafta sahasında ilk iki periyotta zorlandığı maçta Tarsusspor’u 93-80 mağlup etmişti. Bir önce haftada Ankara’da normal süresi 82-82 biten maçta Nesibe Aydın SK’yı 99-90 yenmişti. Bursa Uludağ Basketbol karşısında da evinde 77-71 galip gelen İzmit Belediyespor, 3’de 3 yaparak çok iyi bir seri yakaladı. Temsilcimiz, pazar günü de bu kez Beşiktaş karşısında kazanıp, bu seri 4 maça çıkarmak istiyor. İzmit Belediyespor’un pazar günkü rakibi Beşiktaş, 23 maçta 15 galibiyetle ligde 38 puanla 5.sırada bulunuyor. Mavi-Yeşilli ekip, ligin ilk yarısında İzmit’te oynanan maçı 69-60 kazanmıştı. Uğur ULUDAĞ